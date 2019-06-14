Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
1 saat önce
ADANA'da psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, velilere karne uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:34 Kaynak: DHA
ADANA'da psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, velilere karne uyarısı yaptı.
18 milyon öğrenci 2018-19 eğitim öğretim yılının tamamlanması ile karne alacak. Psikiyatri uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, "Veliler, karneleri öğrencilerin başarısı olarak görmemeli" dedi. Bazı öğrencilerin karneleriyle mutlu olacağını, bazılarının da üzüleceğini belirten Erdem Önder Sönmez, "Aileler, karnelerde notları sadece öğrencilerin değil kendilerinin de bir nevi ilgi değerlendirmesi olarak görmeliler. Karnede alınan notlara çocuklarımıza herhangi bir baskı kötü söz söylenmemeli. Eksik olan derslere yönelik strateji geliştirilmeli. Çocuğa güven verilmeli" dedi.
- Adana
HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır
Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu
Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar