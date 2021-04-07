Psikiyatrik tedavi görenler en çok bu soruyu soruyor! - Son Dakika

Psikiyatrik tedavi görenler en çok bu soruyu soruyor!

07.04.2021 12:03
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Ramazan ayı yaklaşırken psikiyatri hastalarının sık sorduğu soruların başında "Oruç tutabilir miyim?" sorusu geliyor.

Oruç tutabilir miyim?

Hastalar uzun süre aç ve susuz kalındığında ilaçların etkilerinin nasıl olacağını merak ediyor. Şizofreni gibi ağır psikotik hastalığı olan bireylerin dini açıdan oruç tutmamaları gerektiğini belirten uzmanlar, depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif ve panik bozukluk gibi hastalıklarda ise hastalığın şiddetine göre oruç tutma kararının psikiyatri uzmanıyla birlikte verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Habib Erensoy, Ramazan ayında psikiyatrik hastalıkları olan bireylerin oruç tutmaları ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiyelerde bulundu.

Hastalığın şiddeti önemli

Ramazan ayının yaklaşmasıyla psikiyatrik tedavi gören danışanlardan çok fazla soru aldıklarını belirten Doç. Dr. Habib Erensoy, "Danışanlardan oruç tutabilme, kullanılan ilaçların saat düzenlemesi ve ilaçların uzun süre aç ve susuz kalındığındaki etkileriyle ilgili sorular bu dönemde sıkça geliyor. Psikiyatri hastalarının oruç tutup tutamamaları hastalığın şiddeti, kronik olup olmaması ve kullandığı ilaçların özellikleriyle ilişkilidir. Bu faktörlerin yanı sıra kişinin kalp hastalığı, hipertansiyon, epilepsi ve diyabet gibi kronik hastalığının olup olmamasına da dikkat edilmelidir." dedi.

Uykusuzluk hastalığın şiddetini artırabilir

Psikiyatrik hastalıkların birçoğunda uyku düzeninin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Habib Erensoy, "Ramazanda uyku düzeni dikkat edilmesi gereken konulardan biridir ve uzun süre uykusuzluk hastalığın şiddetinin artmasına sebep olabilir. Bir diğer konu, ilaç aksatmalarına bağlı yaşanan sıkıntılardır. Bazı hastalarda günlük dozu aksatmayacak şekilde saat değişikliği ilgili psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlaçlarının kan seviyesine dikkat edilmeli

Bipolar bozukluğu olan hastalarda uyku düzeninin öneminin yanı sıra kullandıkları Lithuril gibi duygu durum dengeleyen ilaçların kan seviyesinin tedavide önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Habib Erensoy, "Uzun süre açlık ve susuzluk, ilacın kan seviyesini etkileyebildiği için tehlikeli olabilir. Bipolar bozukluk hastalığı olan kişilerde oruç konusunda daha fazla hassas olmak ve oruç konusunda kişiye göre psikiyatri uzmanı tarafından gereken düzenlemeler yapılarak karar verilmesi gerekiyor." dedi.

Oruç tutmaya psikiyatri uzmanı ile karar verilmeli

Doç. Dr. Habib Erensoy, "Şizofreni gibi psikotik durumlar yaşayanlar ve ağır akli dengeyi bozan hastalıkları olanların genel olarak dini açıdan oruç tutmaları gerekmiyor." diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hastaların çoğu yüksek miktarda ilaç kullanıyorlar. Hastalığı hafif olanlar için psikiyatri uzmanı kontrol şartıyla oruç tutma kararı alınabilir.Depresyon, anksiyete diye tanımladığımız kaygı ve endişe bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluk gibi hastalıklarda hastalığın şiddetine göre oruç kararı psikiyatri uzmanıyla beraber verilmelidir. Bu hastaların bir kısmında ilaç saatleri ayarlanabilir, oruç konusunda bir engel bulunmamaktadır. Genel olarak oruç konusunda kişinin bedensel ve ruhsal durumunu dikkate almak ve psikiyatri uzmanına danışarak karar almak gerekiyor."

Psikiyatrik tedavi görenler en çok bu soruyu soruyor!

Depresyon, şizofreni, Ramazan, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Psikiyatrik tedavi görenler en çok bu soruyu soruyor! - Son Dakika


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