Psikiyatrını öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılanmasına devam edildi

Adli Tıp Kurumu raporu: "Ceza sorumluluğu tam"

İSTANBUL - Bahçelievler'de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada sanığın cezai ehliyetine ilişkin aldırılan Adli Tıp Kurumu raporunda "tasarlayarak öldürme suçuna karşı cezai sorumluluğunun tam" denildi.

Bahçelievler'de 2018 yılının Ekim ayında özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Fikret Hacıosman'ı odasında silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki Serhat Tunçdemir'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen doktor Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman'da katıldı.

"Tasarlayarak öldürme' suçuna karşı cezai sorumluluğunun tam"

Mahkeme duruşmada sanık hakkında aldırılan Adli Tıp Kurumu raporunu okudu. Raporda sanık Serhat Tunçdemir'in yapılan muayenesinde ceza sorumluluğunu etkileyecek ya da ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı, suç tarihinde ve takip eden günlerde akli arızada olduğunu gösterecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtildi. Raporda Serhat Tunçdemir'in 'tasarlayarak öldürme' suçuna karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

"Müvekkilim cezaevinde intihara teşebbüs etmiştir"

Rapora karşı savunması sorulan sanık bir diyeceği olmadığını söyledi. Savunma için söz verilen sanık avukatı ise raporu kabul etmediklerini söyleyerek "Yeniden rapor alınmasını istiyoruz. ya Adli Tıp Genel Kurulu'ndan ya da tam teşekküllü bir hastaneden rapor istiyoruz. Rapor çelişkilidir. Müvekkilim cezaevinde intihara teşebbüs etmiştir" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı yeniden rapor aldırılması ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Söz verilen müşteki avukatı ise yeniden rapor alınmasının davayı uzatacağını söyleyerek bu talebin reddini istedi.

Dosya inceleme için Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dosyanın inceleme için Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Serhat Tunçdemir'in özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın danışanı olduğu ve sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı aktarıldı. İddianamede sanık hakkında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.