Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı - Son Dakika

Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı

15.02.2021 23:52
Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı, System.String[]

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Prof. Dr. Arif Verimli, Twitter üzerinden programa veda ettiğini açıkladı. Verimli, vedasını her ne kadar kişisel hassasiyetlere dayandırsa da takipçisiyle yaptığı konuşma, ayrılığın sebebinin program partneri Şevki Sözen olduğunu ortaya çıkardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden programa veda ettiğini açıkladı.

ARİF VERİMLİ'NİN VEDA PAYLAŞIMI

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı ilk açıklama şu şekilde:

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

ASIL SEBEP TAKİPÇİSİNİN YORUMU ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 13 yıldır ekran karşısına çıkan Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuştu.

Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı


PROGRAMDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Canlı yayın sırasında Müge Anlı ele aldığı bir konu sonrası Arif Verimli'ye, "Hocam biz ne yapalım Bakırköy Devlet Hastanesi'ne falan mı götürelim?" sorusunu sormuştu. Soru üzerine Verimli ise Şevki Sözen'e imada bulunarak, "Valla Şevki söylesin ne diyecekse o konuda." sözlerinde bulunmuştu. Arif Verimli'nin bu çıkışı sonrası programda kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Müge Anlı, yaşanan ayrılık sonrası haberi, programın 27 Ocak tarihli bölümünde vermişti. Anlı, Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını kaydetmişti.

Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı
Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı

Müge Anlı, Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Mesut Özil imzalı çubuklu formalar toplam 36 bin euroya alıcı buldu İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı         
23:47
Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı         
23:14
Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi         
22:28
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti         
13:13
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 00:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei