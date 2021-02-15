Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden programa veda ettiğini açıkladı.

ARİF VERİMLİ'NİN VEDA PAYLAŞIMI

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı ilk açıklama şu şekilde:

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

ASIL SEBEP TAKİPÇİSİNİN YORUMU ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 13 yıldır ekran karşısına çıkan Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim." diye konuştu.





PROGRAMDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Canlı yayın sırasında Müge Anlı ele aldığı bir konu sonrası Arif Verimli'ye, "Hocam biz ne yapalım Bakırköy Devlet Hastanesi'ne falan mı götürelim?" sorusunu sormuştu. Soru üzerine Verimli ise Şevki Sözen'e imada bulunarak, "Valla Şevki söylesin ne diyecekse o konuda." sözlerinde bulunmuştu. Arif Verimli'nin bu çıkışı sonrası programda kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Müge Anlı, yaşanan ayrılık sonrası haberi, programın 27 Ocak tarihli bölümünde vermişti. Anlı, Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını kaydetmişti.