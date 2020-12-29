Psikolog Akaydın: Virüse dair damgalama sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor - Son Dakika

Psikolog Akaydın: Virüse dair damgalama sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor

29.12.2020 10:26
Psikolog Akaydın: Virüse dair damgalama sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor, System.String[]

UZMAN Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, pandemi ve izolasyon sürecinde karşılaşılan psikolojik sorunlarla ilgili, "Hastalığa ve virüse dair ortaya çıkan damgalama ve ayrımcılık sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor.

UZMAN Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, pandemi ve izolasyon sürecinde karşılaşılan psikolojik sorunlarla ilgili, "Hastalığa ve virüse dair ortaya çıkan damgalama ve ayrımcılık sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor. Sonuçta bu sadece bir hastalık. Hayat devam ediyor" dedi.

Güven Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, pandeminin insanları nasıl etkilediği ve pandemi gölgesinde yeni bir yıla girerken yeni kararların nasıl alınabileceği hakkında bilgi verdi. Covid-19 süreciyle birlikte toplumun kaygı düzeyinin yükseldiğini söyleyen Akaydın, salgın sürecinin belirsizliğinin korkuları da beslediğini kaydetti. Akaydın, "Belirsizlik durumunu yaşayan bireyler sokağa çıktığında, alışverişe gittiğinde kaygıları yüksek olduğundan 'Ateşim mi yükseldi acaba?', 'Nefes alamıyor muyum?' düşünceleri ile yüksek olan kaygı düzeylerini daha da yükseltir ve bu şikayetleri yaşadığına inanır. Bu duruma 'yalancı koronavirüs belirtileri' denir. Kaygısı ile baş etmek isteyen kişi, yeni yılda daha çok beklenti içerisine girecektir. 'Yalancı koronavirüs' endişesini yaşayan kişilerin hassasiyetleri 'Acaba bana da bulaşır mı?' ya da 'Bana bulaştı mı?' düşüncesi üzerine kuruludur. Aşırı kaygı yaşayan birey, çaresizlik ve korku hissi ile işlevsel olmayan önlemlere daha çok başvurur" diye konuştu.

'HEDEF BELİRLERKEN OLUMLU BİR DİLLE İFADE EDİN'Pandemi sürecinde yeni kararların alınması yönünde küçük adımlarla hedef belirlemenin önemli olduğuna dikkat çeken Akaydın, şunları söyledi: "Yeni yıl pek çoğumuz için yeni kararlar demek. Büyük değişimlere ulaşmak için küçük adımlara ihtiyacımız var. Hedef belirlerken cümlelerinizi olumlu bir dille ifade edin. Örneğin; tatlı yemeyeceğim' demek yerine 'sütlü tatlıları tercih edeceğim' gibi. Net tanımlar yapın. Yeni yıl ile ilgili beklentilerinizi tanımlarken net cümleler kullanmaya özen gösterin. Örneğin; 'bu yıl kendime daha çok vakit ayıracağım' demek yerine, 'bu yıl, her gün günde en az yarım saat olmak üzere kendime vakit ayıracağım' gibi. Kendinize inanın. Hedeflerinizi sevdikleriniz ile paylaşın, onları konuşulabilir kılın. Konuşma akışının gerçekleşen hedefleriniz üzerinde durmasını sağlayın. Büyük hedefleri küçük parçalara bölün. Hedeflere ulaşmak her zaman, zaman alır bu yüzden hedefinizi küçük parçalara bölmeyi ihmal etmeyin. İş birliği yapın. Hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda, çocuklarınızdan, eşinizden ve ailenizden destek alın. Kendinizi ödüllendirin. Ulaştığınız her hedef için kendinizi şımartmayı ihmal etmeyin. Kendiniz ile gurur duymaktan vazgeçmeyin. Kendinize nereden yani hangi yönden baktığınız önemli."'KİŞİLERİN SOSYAL DESTEKLERİNİ ARTIRMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Pandemi ve izolasyon sürecinde karşılaşılan psikolojik sorunlar ile baş edebilmenin yollarından bahseden Akaydın, "Pandemide karşılaşılan psikolojik sorunlarla baş edebilmek için mutlaka uygulanması gereken stratejiler var. İlk olarak bu süreçte doğruluğu kanıtlanmış bilgi kaynaklarını tercih etmenin önemine değinmek istiyorum. Ayrıca bu doğrulanmış kaynaklara belirli zaman sınırlamaları içerisinde erişmek de faydalı olacaktır. Bu süreçte kişilerin sosyal desteklerini artırması da oldukça önemli. Hastalığa ve virüse dair ortaya çıkan damgalama ve ayrımcılık sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor. Sonuçta bu sadece bir hastalık. Son olarak, güvenlik kaynaklar ve koşullar altında günlük aktivite ve işlerin devamlılığının sağlanması ve erişilebilir psikolojik destek kaynaklarının bulunması da yaşadığımız, tanık olduğumuz psikolojik sorunlarla baş etmede son derece önemli. Unutmayın ve unutturmayın, hiçbir şey birden olmadığı gibi birden de ortadan kalkmayacak. Ortadan kalkmasını beklediklerinize göre hareket etmeyin ve ihtiyaçlarınızı lütfen ertelemeyin. Hayat devam ediyor. Her anın kıymetini bilerek ve ertelemeden yaşayacağınız bir yıl olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


Psikolog Akaydın: Virüse dair damgalama sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor

Hayat Devam Ediyor, Koronavirüs, Yeni Yıl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Psikolog Akaydın: Virüse dair damgalama sorunlarının önüne geçilmesi gerekiyor - Son Dakika


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