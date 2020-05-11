Psikolog Alaca: Salgın sonrası psikolojik destek alarak süreç daha sağlıklı ilerletilebilir - Son Dakika

PSİKOLOG Leman Alaca, koranavirüs salgın süreci sonrasında yaşanabilecek psikolojik sorunlara dikkat çekerek, "Pandemiyi bazılarımız kolay atlatabilecekken, bazılarımız bu sürecin sonucunda fiziksel, sosyal ve ruhsal problemler ile karşı karşıya kalabilecek. Psikolojik destek alarak süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerletilebilir" dedi.

Psikolog Alaca, koronavirüs salgınının tüm yaşamı bir anda durdurduğunu ve herkesin yeni bir hayata alışmaya çalıştığını belirtti. Her geçiş döneminde olduğu gibi bu zamanın da bir bocalama dönemi olduğunu kaydeden Alaca, sürecin çeşitli aşamalardan geçip, bugünkü ciddi halini aldığını söyledi. Alaca, "Öncelikle belirsizlik, sonra inkar, en son kabullenme ile birlikte insanımız durumun ciddiyetine vardı. Kişiler, kendilerine ve sevdiklerine istemeden de olsa zarar verme korkusu yaşamaya başladı. Dolayısıyla bu da aşırılıkları tetikledi. Eve gelir gelmez telefondan tutun aldıkları paketli ürünlere kadar hemen her şeyi yıkamaya çalışan insanlar, virüsün etkilerinden kurtulmaya çalışırken, ruh sağlıklarından olmaya başladılar" dedi.

'İNKAR SÜRECİNİ GÖZLEMLEDİK'

Alaca, pandemi sürecinde öncelikli olarak Çin'in korona ile mücadelesinin izlendiğini belirterek, " Türkiye 'deki süreçte ilk haberleri alınca şok yaşandı. Toplumumuzda ilk olarak inkar sürecini gözlemledik. Bu noktada vatandaşların; 'bize gelmez' şeklinde beyanları oldu. Daha sonra durumu kabullenme, korku, kaygı, endişe, yakınlarını kaybetme, gelecek korkusu yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Belirsizlik sürecinde rahatlamak amacıyla konu ile ilgili astroloji, din, bilim, komplo teorisyenleri 'hangisi doğru söylüyor' diye takip edildi, kafalar karıştı. Kendisini ve ailesini korumak adına çeşitli takıntı ve ritüeller oluşmaya başladı. Kendisinin ve yakınlarının hasta olma riski ve bunun sorumluluğunu alma korkusu, 'ya dikkat etmezsem, ya hasta olurlarsa' suçluluk duygusunu yaşattı ve halihazırda yaşatıyor" ifadesini kullandı.

'BİREYSEL SINIRLARA SAYGI GÖSTEREN AİLELER GÜÇLÜ ÇIKTI'

Koronavirüs sürecinde 'evde kal' çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan kişilerin, bir süre sonra sorunlar ile baş başa kaldığını söyleyen Leman Alaca, daha önce iletişimi olan ailelerin süreçten güçlü çıktığını belirtti. Alaca, "Çocuklar, gençler, orta yaşlılar ve yaşlılarla yoğun iş okul yaşamı nedeniyle ortak zaman ve iletişim yeteri kadar kurulamıyordu. Bu süreçte daha önce yaşanan sorunlar gün yüzüne çıktı. Çatışmalar ve tartışmalar başladı. İletişimi güçlü, sorunları konuşabilen bireysel sınırlara saygı gösteren aileler bu süreçten güçlü çıktı. Bu tip ailelerde benden bize geçildi. Ailesinde veya çevresinde bu süreçte iş kaybı nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan ailelerde paylaşımlar oldu. Hayatın güzelliklerini fark ettiler" diye konuştu.

'ÇALIŞMAK ZORUNDA KALAN KESİM ÇOK ZORLANDI'

Alaca, 20-65 yaş arasındaki vatandaşların, pek çok sebep nedeniyle psikolojik olarak çok zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde bence en çok zorlanan kesim 25- 65 yaş arasında olan yetişkinler. Aile içindeki çocuklarının ve ebeveynlerini idare etmek, sağlıklı kalmak ve onların sağlığını dikkat etmekten yoruldular. Bütün bunları yaşarken online iş ortamı, ev ve aile olma sorumlukları, işsiz kalma gelecek korkusu gibi nedenlerle kaygı ve endişe yaşıyorlar. Psikolojik takıntıları arttı. O kadar hat safhaya geldi ki, alışveriş yaptıkları ürünleri 2 gün içeri almamakta ve dezenfektan yöntemleri uygulamakta, dışarı çıkıp eve geldiğinde telefonunu ve kartları yıkayıp, kendisi 20 dakika sıcak su altında duş almalar olarak sürdürmektedir. Tüm bunları yapmalarının altında yatan temel neden; kendilerini ve ailelerini dışarının etkenlerine karşı korumak istemeleridir."

'PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ'

Pandemi sürecinin etkilerini daha kolay atlatabilmek için bir profesyonelden yardım almak gerektiğini belirten Leman Alaca, şöyle konuştu:

"Yaşanan pandemiyi bazılarımız kolay atlatabilecekken, bazılarımız bu sürecin sonucunda fiziksel, sosyal ve ruhsal problemler ile karşı karşıya kalabilecek. Görülebilecek rahatsızlıklar; tıbbi bir nedeni olmayan sağlık problemleri, kalp çarpıntıları, uykusuzluk, nefes alamama, titreme, ağrı, baş dönmesi, kas ağrıları şeklinde sıralanabilir. Psikolojik destek alarak daha sağlıklı süreç, daha sağlıklı bir şekilde ilerletilebilir. Bu noktada kişilerin pandemi sonrasında ister uzaktan isterse de birebir psikolojik yardım almalarını önemsiyorum."