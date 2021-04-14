Psikolog Başpınar: "Birey ailesini bırakıyor ama kumarı bırakamıyor" - Son Dakika

Psikolog Başpınar: "Birey ailesini bırakıyor ama kumarı bırakamıyor"

ZONGULDAK - Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, artan bahis, kumar ve ekran bağımlılıklarını anlattı. Başpınar, kumar ve bahis bağımlılığıyla alakalı "Kumar bağımlılığı olabilir bahis siteleri gibi bizim en çok rastladığımız ve en çok üzücü olan birey ailesini bırakıyor ama kumarı bırakamıyor" dedi.

Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, son yıllarda yaşanan bağımlılıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Kumar bağımlılığı ve son yıllarda oluşan bahis ve ekran bağımlılığıyla alakalı bazı konularda dikkat çekti.

"Fiziksel şiddetli son zamanlarda çok duyuyoruz"

Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, ülke ve dünyada gündeme gelen fiziksel şiddet ile alakalı başvuruların yoğun olduğunu belirterek "Günümüzde siyasi partilerin bile oldukça sık gündeme getirdiği bahsediyoruz şuanda bizimde son zamanlarda oldukça artan bir bağımlılık çeşidi başvurularda da oldukça sık rastladığımız bir gündemimiz. Bu konuda sık çalışmalar yapıyoruz ama bu süreçte bireyin olabildiğince bilincinde olması ve bağımlılığını kabul etmesi bizim için oldukça kıymetli. Bireyin bu durumu inkar edebiliyor. ya da bundan bir problem olarak görmeyebiliyor açıkçası bireyin bu patalojik bir rahatsızlık olarak görmesi bizim için en önemli adımlardan bir tanesi Bu süreçte ailevi problemler bu süreçte önemli oluyor. Aile içi şiddet, psikolojik şiddet özellikle son zamanlarda duyuyoruz fiziksel şiddetin çok fazla bir dönemden geçtiğimiz için bu gibi problemlerle daha çok başvuru alıyoruz" dedi.

"Birey kendinde problem görmüyor"

Bağımlı bir kişinin kendinde bir problem görmek yerine aile bütünlüğüm bozulmasın, boşanmaların önüne geçelim ya da ilerleyen süreçte intihara depresif durumlara kadar giden süreçler söz konusu olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, "Son zamanlarda bahis sitelerinin kullanımı söz konusu daha çok aile bütünlüğünün bozulduğu zamanlarda başvurular alıyoruz. Birey kendinde bir problem görmek yerine aile bütünlüğüm bozulmasın, boşanmaların önüne geçelim ya da ilerleyen süreçte intihara depresif durumlara kadar giden süreçler söz konusu biraz daha da bu konuda başvurular alıyoruz. Ailedeki güven ortamının bozulması ile beraber bireyin öfke problemleri artıyor. Maddi kaybın artması ile beraber bu süreç biraz daha hızlanıyor. Trajik ama intihara kadar giden süreçler oluyor. Bireyin bunu patalojik bir rahatsızlık olarak kabul etmesi bizlere başvurması hatta sadece bireyin değil aile bireylerinin de başvuru taleplerini kıymetli buluyoruz. Bireysel bir süreçten ziyade aileyi ve hatta toplumu etkileyen bir süreç" şeklinde konuştu.

"Ortamlardan uzaklaştırılmalı"

Bağımlı bir kişinin tedavi sürecinde bu tür ortamlardan uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, "Kişi kendi ile alakalı kişinin ilk önce kumar ve bahisin olduğu ortamlardan uzaklaşması gerekiyor. Daha sonra bu kişilerden uzaklaşması gerekiyor. Günlük hayatında ise sadece ihtiyacı kadar para bulundurmalı gereksiz harcamalardan kaçınmalıdır. Yaşam tarzını değiştirebilirler. Yine dikkatlerini farklı bir yöne çekebilirler. Kumar bağımlılarının yalvarma sözlü şiddet ve tehdit gibi unsurları göz önünde bulundurarak para istemelerine karşın bir strateji geliştirilebilir. Bu tek başına yapılacak bir şey değil. Bireyin ve destek olacak kişinin terapi desteği alacak olması oldukça kıymetli" dedi.

"Kısıtlamak ya da sınır koymak önemli"

Ekran bağımlılığı hakkında da konuşan Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, "Günümüzde yine ekran bağımlılığı söz konusu burada ailelerin bu süreleri kısıtlandırması ya da sınır koyuyor olması ve bu tutumu devam ettiriyor olması çok önemli" dedi.

"Birey, kumar için ailesinden vazgeçiyor"

Kumar bağımlılığının ilerleyen süreçte aile dinamiğinin bozulması sonrasında çok üzücü sonuçlar olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Ecem Emine Başpınar, "Son günlerde bağımlıkla alakalı başvurular çok arttı. Bağımlılıkta ilerleyen süreçte aile dinamiğinin bozulması sonrasında eş kumarı bırakamıyor ama ailesini bırakabiliyor. Bu son zamanlarda maalesef sıkça rastladığımız bir durum. Buna eşlik eden ilerleyen dönemlerde ağır depresif semptomlar, ağır kaygı bozuklukları ve intiharla sonuçlanan süreçler dahil oluyor. Bağımlılığın bir çok çeşidi var. Bu at yarışı olabilir kumar bağımlılığı olabilir bahis siteleri gibi bizim en çok rastladığımız ve en çok üzücü olan birey ailesini bırakıyor ama kumarı bırakamıyor" şeklinde konuştu.