Psikolog Esma Kınalı: "Korona virüsü endişesi hayattan koparmasın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Psikolog Esma Kınalı: 'Korona virüsü endişesi hayattan koparmasın' - Son Dakika

Psikolog Esma Kınalı: "Korona virüsü endişesi hayattan koparmasın"

6 saat önce

Korona virüsü salgınına karşı önlemler artarak devam ederken, aşırı endişenin birçok olumsuzluğa yol açtığını belirten Psikolog Esma Kınalı, önlemlerin alınmasını ancak hayattan kopulmaması gerektiğini söyledi.

Psikolog Esma Kınalı:

Korona virüsü salgınına karşı önlemler artarak devam ederken, aşırı endişenin birçok olumsuzluğa yol açtığını belirten Psikolog Esma Kınalı, önlemlerin alınmasını ancak hayattan kopulmaması gerektiğini söyledi.


Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgınıyla birlikte kişilerde normalden farklı davranışlar, panik ve endişenin gözlemlendiğini söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikologu Esma Kınalı, bu zor günlerin psikolojik açıdan nasıl atlatılabileceği konusunda bilgi verdi. Panik ve endişenin artmasının en büyük sebebinin 'belirsizlik' olduğunu vurgulayan Psikolog Kınalı, "İnsan, doğası gereği belirsizliğe karşı bazı tepkiler verir. Davranışlardaki aşırılığın sebebi ise buradan başlamaktadır. Bu aşırılıkları nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Öncelikle anormal durumlarda verilen anormal tepkiler normaldir. Kişiler bu dönemde tabii ki daha fazla el yıkayacak, daha fazla temizlik ile ilgilenecek ve daha fazla endişeli olacaktır. Ancak bu durum, kişilerin günlük yaşantılarına engel oluyorsa burada söz konusu aşırılık bir sorun haline gelir. Fazla endişeli olmak, evden dahi çıkamamak bu belirsizliğin sonucu olarak davranışlarımıza yansıyan durumlardır. Ancak hiçbiri bu belirsizliği yok etmez. Burada yapılması gereken, olabilecek önlemleri almaktır. Hayat devam ederken ve zorunluluklarımız varken tamamıyla izole olmak mümkün değil. Ancak gerekli önlemi almak, her zaman bizi rahatlatır" dedi.


Psikolog Esma Kınalı, yapılabilecekler konusunda şu önerilerde bulundu:


"Bu dönemdeki endişeyle baş etmenin en güzel yollarından biri, yakın temas kuramasak da ilişkilerimizden tamamen kopmamak, kalabalık ortamlarda bulunmasak bile telefon yoluyla da olsa ilişkilerimizi koparmamaktır. Bir diğer önemli durum ise sosyal medyadaki kulaktan dolma bilgileri, olduğu gibi kabul etmemektir. Bunlar olumsuz düşüncelerimizi kanıtlar ve sanki gerçekmişçesine bizleri harekete geçirir. Unutmayalım ki aklımızdan geçen her düşünce, gerçeklik niteliği taşımaz. Endişeye en iyi gelen şeylerden biri de mizahtır. Gülmek ve eğlenmek için kendimize vakit ayırmak, kaygıyı uzaklaştırmaya yardımcı olur." - BURSA

Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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