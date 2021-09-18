Psikolog Güven: "Ticari sürücüler için psikoteknik testler zorunludur" - Son Dakika

Trafik kazalarında insan psikolojisi üzerine bir açıklama yapan Psikolog Mustafa Güven, yapılan psikoteknik testlerin insan hatasından kaynaklı trafik kazalarının yüzde 96'sını önlediğini belirtti.

Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Psikolog Mustafa Güven "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi ticari araç sürücüleri ve ehliyetini herhangi bir sebepten dolayı kaptıranlar için mecburidir.

Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1.181,00 TL ceza uygulanacağını bildirmiştir. Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1 saatlik test sırasında sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor" dedi.

Psikoteknik nedir?

Kişilerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan "zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin" Psikolog tarafından bilgisayar destekli testler ile ölçümlenen değerlendirme sistemidir.

Psikoteknik Belgesinin Yasal Dayanağı ve Almak Zorunda olan Kişiler;

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 7. Maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34/e Maddesine göre kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla insan ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan sürücüler;

2918 sayıl Karayolu Trafik Kanunu kapsamında herhangi bir nedenden dolayı ehliyetine el konulan Tüm sürücüler Psiko-Teknik Değerlendirme Raporlarını Sağlık Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinden almak zorundadırlar.

Ceza;

Aksi halde 4925 Sayılı Karayolu Taşıma kanununun 26. Maddesi gereği 2021 yılının güncel rakamı ile 1.181,00 TL ceza uygulanır. - ERZURUM