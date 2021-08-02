Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor - Son Dakika

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtlayan Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu, ülkemizi günlerdir esir alan orman yangınlarının sosyal medyaya yansımasını değerlendirdi.

Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu

''SOSYAL MEDYADA KULLANILAN DİL ÇOK ÖNEMLİ''

Yaşadığımız bu zorlu süreçte, sosyal medyada kullanmamız gereken dilin çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Kl. Psk. İrem Oturaklıoğlu, bazı kullanıcıların yaşadığı acıyla duygusal paylaşımlarda bulunurken, bazılarının ise bunları görmezden gelip günlük hayatına devam ettiğine dikkat çekti.

MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Türkiye'de meydana gelen yangınlar sonrasında insanların neden sosyal medyada tepkisiz kaldığına yönelik merak edilenleri anlatan Oturaklıoğlu; çaresiz hissetme duygusunda olanlar neler yapmalı? Kaygı neden oluşur? gibi merak edilen soruları yanıtladı.

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