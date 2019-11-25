Son Dakika Haberleri: Psikolog Kınalı: "Diziler kadına şiddeti normalleştiriyor"
Son Dakika Güncel Psikolog Kınalı: 'Diziler kadına şiddeti normalleştiriyor' - Son Dakika

Psikolog Kınalı: "Diziler kadına şiddeti normalleştiriyor"

6 saat önce

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını belirten Psikolog Esma Kınalı, dizilerdeki 'mağdur kadın' imajının da şiddeti normalleştirdiğini söyledi.

Psikolog Kınalı:

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını belirten Psikolog Esma Kınalı, dizilerdeki 'mağdur kadın' imajının da şiddeti normalleştirdiğini söyledi.


Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açıklama yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Psikologu Esma Kınalı, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kadına şiddet vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Şiddet denildiğinde akla sadece fiziksel olanının gelmemesi gerektiğini kaydeden Kınalı, "Sözlü, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet de vardır. Kadının fikirlerinin önemsenmemesi, dalga geçilmesi, emir yağdırılması, hayatının kontrol edilmeye çalışılması psikolojik şiddeti açıklamaktadır. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet kadar önemsenmiyor olsa da aslında önlenmezse ve fark edilmezse beraberinde fiziksel şiddeti de getirmektedir. Ekonomik şiddet de zorunlu ihtiyaçların, koşullar elverdiği halde karşılanmamasıdır. Kadına yönelik istenmeyen dokunuş, hoş karşılanmayan şakalar ise cinsel şiddet tanımı içerisinde yer alır" dedi.


İstenmeyen ve hoşlanılmayan her türlü hareket, davranış, sözün bir şiddet olduğunu ve önlenmesi gerektiğini de vurgulayan Psikolog Esma Kınalı, bunun için neler yapılması gerektiğiyle ilgili şunları söyledi:


"Bazı çevrelerce kadına yönelik önyargılar, şiddeti normalleştirmektedir. 'Kızını dövmeyen dizini döver' gibi anlayışlar da bu düşünceyi destekler. Aynı zamanda fark edilmese de dizilerde veya filmlerde genel olarak mağdur rolünün kadınlara verilmiş olması, kadına yönelik şiddeti normalleştirmeye neden olmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesindeki engellerden biri, aile içinde yaşanan bazı şeylerin mahrem olduğuyla ilgili inanıştır. Birçok kadın şiddet gördüğünü ailesi ve yakınlarından saklamaktadır. Bu da şiddeti önleme adına engel oluşturmaktadır. Bu konuda kadınların sahip olduğu hakları bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi gerekmektedir. Çocuklar bazı davranışları görerek öğrenirler. Aile içinde şiddete şahit olan çocuklar da bunu öğrenecektir. İyi bir toplum olmak için kişiler arası ilişkiler önemlidir. Kişiler arası ilişkileri zedeleyen en büyük faktör ise şiddettir. Şiddetin önlenmesi bu anlamda büyük önem arz eder." - BURSA

Kınalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
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