Son dakika: Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma: Güvenlik kamera kayıtları incelenecek - Son Dakika

Son dakika: Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma: Güvenlik kamera kayıtları incelenecek
17.02.2021 15:59
Son dakika haberler... BEŞİKTAŞ'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili savcılık soruşturması kapsamında, evinin çevresindeki kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu
'nun ölümüyle ilgili savcılık soruşturması kapsamında, evinin çevresindeki kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.
Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği belirtildi. Soruşturma kapsamında, Doğan Cüceloğlu'nun eşinin evden ayrıldığını ifade ettiği saat 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği saat 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtları incelenecek. Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
- İstanbul
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