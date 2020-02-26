Psikolog Yurdakul: Yakınlarının tavsiyesi ya da internetten teşhis koyup ilaç almayın - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Psikolog Yurdakul: Yakınlarının tavsiyesi ya da internetten teşhis koyup ilaç almayın - Son Dakika

Psikolog Yurdakul: Yakınlarının tavsiyesi ya da internetten teşhis koyup ilaç almayın

6 saat önce

UZMAN Psikolog Sabri Yurdakul, son yıllarda insanların özellikle antidepresan başta olmak üzere bazı ilaçları doktor önerisi olmadan yakınlarının 'Bu ilaç bana iyi geldi' tavsiyesi ya da internet üzerinden kendilerine hastalık teşhisi koyduklarını belirterek, sonucunda bazı sağlık...

Psikolog Yurdakul: Yakınlarının tavsiyesi ya da internetten teşhis koyup ilaç almayın, System.String[]

UZMAN Psikolog Sabri Yurdakul, son yıllarda insanların özellikle antidepresan başta olmak üzere bazı ilaçları doktor önerisi olmadan yakınlarının 'Bu ilaç bana iyi geldi' tavsiyesi ya da internet üzerinden kendilerine hastalık teşhisi koyduklarını belirterek, sonucunda bazı sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi.

Doktor önerisi olmadan alınıp kullanılan ilaçların uzman teşhisi dışında kaldığı için önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Uzman Psikolog Sabri Yurdakul, özellikle antidepresan ilaçlarının doktor kontrolü ve yönlendirmesi üzerine kullanılması gerektiğini söyledi. Hasta kişinin doktora gitmeden önce yakınlarına danıştığını ve onların "Bu ilaç bana iyi geldi, sen de kullan" önerisiyle hareket ettiğini belirten Yurdakul, "Bu tür ilaçlar uzman görüşü olmadan uzun süre kullanıldığı zaman kişinin beyin sistemine zarar verebilir. Ayrıca kontrolsüz kullanıldığı için bağımlılığa dönüşme ihtimali de yüksektir" dedi. Doktor önerisiyle kullanılan antideprasanların ise kişi sağlığına fayda sağlayacağını söyleyen Yurdakul, mutlu olmak için antideprasan kullanmanın tamamen yanlış bir algı olduğunu kaydetti.

REÇETESİZ ALMAK İSTEYENLER OLUYOR

Bazı kişilerin doktor tavsiyesi olmadan ilaç almaya geldiklerini söyleyen Eczacı Emine Berat Demirci ise bu tür isteklerle gelen hastalara doktor tavsiyesi almasını önerdiklerini belirtti. Sağlığın rastgele alınacak kararlarla ya da kişisel öngörülerle tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydeden Demirci, "İnsanlar maalesef kendilerinde herhangi bir belirti gördükleri an internet üzerinden araştırma yapıyorlar ve teşhis koyuyorlar. İnternette bulduğu ilacı almak için de eczaneye geliyorlar" diye konuştu.

Doktora gitmeye üşendiği için evde bulunan ilaçları kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Oğuzhan Birimen (25) ise "Mesela babam bir ara grip olmuştu. İlaç yazdırdı ve iyileşt. Birkaç ay sonra ben de grip oldum ve doktora gitmeden babamın ilacını kullandım" dedi.

İnsanların komşusu ya da yakınlarının tavsiyesi üzerine ilaç almak yerine en azından bitkisel tedavi yöntemlerini kullanabileceğini belirten Gülşah Örs (26) ise "Yine de ilaç almak istiyorlarsa en azından dozu düşük ilaçlar alsınlar" dedi.


Sabri Yurdakul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
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