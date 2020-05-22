Psikologdan korona günlerinde 'evcil hayvan sahiplenin' tavsiyesi - Son Dakika

PSİKOLOG Berk Karaoğlu, koronavirüs günlerinde kendisini psikolojik olarak iyi hissetmeyen kişilere evcil hayvan sahiplenmelerini tavsiye ederek, "Hayvanlar ve insanlar arasında farklı bir bağ var. Onlara sürekli temas etmek, evde hayvan beslemek psikolojiyi düzeltecektir" dedi.

Psikolog Berk Karaoğlu, psikolojik problemler yaşayan kişilerin kendilerini iyi hissedebilmeleri için evcil hayvan sahiplenmelerini tavsiye etti. Özellikle koronavirüs sürecinde pek çok kişinin psikolojik sorunlar yaşadığının altını çizen Karaoğlu, "Hayvanlar duygusal bağ kurabildiğimiz tek varlıklar. Onlarla göz teması kurabiliyoruz, kucağımıza alıp seviyoruz. Evimizde olan bir kedi bir köpek bizim psikolojimizi anlıyor. Bizim duygusal çökmemizi, anksiyete, yani kaygı bozukluklarımızı hissedebiliyorlar. Yanımıza geldiklerinde, bir patisini dokundurduğunda bize iyi hissettirebiliyorlar" dedi.

'HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN GELİYOR'

İnsan hayvan ilişkisinin önemli olduğunu belirten Karaoğlu, kişinin hayvanlara iyi davranmasının çocukluğunda kurduğu hayvan ilişkisiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar paylaşım ister ve evde beslenilen bir evcil hayvanda çocukla paylaşım içerisine girer. Hayvan alıştıktan sonra çocuğa sevgi vermeye başlar, bu sevgiyi hisseden çocuk onunla bağ kurmaya çalışır, ona alışır. Bu sayede çocuğun sosyal gelişimi hızla tamamlanır. Çocuklara güven hissi verir. Çocukluğunda hayvanlarla bağ kuran kişiler, yetişkin bireyler olunca hayvanları sever, korur."

'KUŞ, BALIK BESLEMEYİ DENEYİN'

Psikolojik rahatsızlık yaşayan kedi veya köpek beslemek istemeyen danışanlarına, balık beslemesini önerdiğini söyleyen Karaoğlu, şöyle devam etti: "

Herkesin evde kedi veya köpek beslemesi imkansız. Alerjisi olan oluyor, rahatsız olan oluyor. Kedi ve köpek besleyemeyecek olan danışanlarıma bir balığa, bir kuşa bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü beslemek, hayvana yem vermek hayvanla kişi arasında bir bağ kuracaktır. Öte yandan, hayvanlar empati kurabilen varlıklardır. İnsanların psikolojilerini anlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Köpeğinin dostu olduğunu söyleyen Efe Erol (25), "8 aylık bir köpeğim var. Evde kendimi iyi hissettiriyor. Bazen geceleri oyun oynamaya parka çıkıyoruz. O benim hem oğlum, hem dostum" dedi.

Mustafa Karabıyık (45) ise, "Kedimle vakit geçirdiğim zaman beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.