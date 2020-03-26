Psikologdan koronavirüs salgınında çocuklar için öneriler - Son Dakika
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Psikologdan koronavirüs salgınında çocuklar için öneriler

7 saat önce

İZMİR'de psikolog Burcu Başoğlu, koronavirüs salgınının çocuklar üzerinde kalıcı bir davranış değişikliğine yol açmaması için ebeveynlere bazı sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Onları ev işlerine dahil edin.

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İZMİR'de psikolog Burcu Başoğlu, koronavirüs salgınının çocuklar üzerinde kalıcı bir davranış değişikliğine yol açmaması için ebeveynlere bazı sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Onları ev işlerine dahil edin. Çocuklar kaygılıysa birlikte ev temizliği yapılabilir. Bu süreci kontrol edebildiklerini deneyimlemiş olurlar" dedi.

Dünyada her gün yeni ölümlere neden olan koronavirüs salgını, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar üzerinde de büyük bir korkuya neden oldu. Çocukların bu süreci sağlıklı atlatmaları için ebeveynlere düşen bazı sorumluluklar olduğunu hatırlatan psikolog Burcu Başoğlu, ailelerin konuyu duygusallaştırmadan çocuğa iletmesi gerektiğini belirterek, internetteki zararlı içeriklere karşı da uyardı. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte tüm gününü evde geçiren çocukların ilgi alanlarına göre vakit geçirebileceğini söyleyen Başoğlu, "Bu süreç içerisinde ülke olarak da etkilendik, çocuklarımız da etkilendi. Okulları tatil oldu ve pazartesi online eğitimleri başladı. Bu süreci sağlıklı atlatmamız gerekiyor. Çocukların bu süre zarfında eğitimlerine devam etmeleri lazım. Bu geçici dönemi çok sağlıklı atlatmamız bizim için önemli" dedi.

'İNTERNETTEN UZAK TUTUN'

Her çocuğun karakterine ve mizacına göre bu süreçten farklı şekilde etkilenebileceğini anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Bazıları gerçek anlamda korkabilir, bazıları ise bunu önemsiz bulabilir. Burada bizim ebeveyn olarak bazı sorumluluklarımız var. Çocukların yanında bu konudan fazla bahsetmemeliyiz ve onların internet kullanımını sınırlandırmalıyız. 2 yaşına kadar zaten çocukların televizyon izleyip, internet kullanmaları tavsiye edilmiyor. İnternette konuyla ilgili yayınlanan olumsuz içeriklerden onları korumamız gerekir."

KAYGILI ÇOCUKLARA EV TEMİZLİĞİ ÖDEVİ

Oyunun çocuk için en sağlıklı etkinlik olduğunu ifade eden psikolog Burcu Başoğlu, anne babaların da onlarla oyun oynayarak dikkatlerini dağıtabileceğini belirtti. Başoğlu, "Onlara farklı alanlarda dikkatlerini dağıtmaları için etkinlikler yapabiliriz. Şu anda internette yaş gruplarına göre oynayabilecekleri oyunlar hakkında sınırsız veri var. Aileler onlar için internetten kitap indirip farklı alternatifleri değerlendirebilirler" dedi. Çocukların da ev işlerine dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Başoğlu, "Çocuklar kaygılıysa birlikte ev temizliği yapılabilir. Bu süreci kontrol edebildiklerini deneyimlemiş olurlar. Çocuklar yemeklere dahil edilebilir. Çocuğu sürekli oyalamaktansa kendi başına oyun yaratabilmelerini de sağlayabiliriz. Bu durumu travmatik bir şekilde atlatan çocuklar da olacaktır. Bu ebeveynlerinin tutumlarına ve çocuğun mizacına bağlı olarak da değişir. Çocuk kaygılı bir mizaca sahipse belki destek almaları gerekebilir. Bu durumu duygusallaştırmadan ve onlara haber izlettirmeden kalıcı hasarın önüne geçebiliriz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:59 Kaynak: DHA

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