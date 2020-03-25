Psikologdan uyarı: Bağışıklığınızı strese teslim etmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Psikologdan uyarı: Bağışıklığınızı strese teslim etmeyin - Son Dakika

Psikologdan uyarı: Bağışıklığınızı strese teslim etmeyin

6 saat önce

PSİKOLOG Aynur Düzgünel, koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun toplumda kaygı ve korkuya yol açtığını, bu duyguların da ruh sağlığımızı olumsuz etkilediğini söyledi.

Psikologdan uyarı: Bağışıklığınızı strese teslim etmeyin, System.String[]

PSİKOLOG Aynur Düzgünel, koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun toplumda kaygı ve korkuya yol açtığını, bu duyguların da ruh sağlığımızı olumsuz etkilediğini söyledi. Düzgünel, "Bağışıklık sistemimizin çökmemesi için, stres ve panikten uzak durmamız gerekir. Bu nedenle fiziksel olarak virüsten korunmak amaçlı tüm gerekli önlemleri almakla birlikte, ruh sağlığımızı da olumsuz etkenlerden uzak tutmalıyız" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi'nde görev yapan Psikolog Aynur Düzgünel, koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı önerilerde bulundu. Düzgünel, salgınının kaygı ve korkuya neden olduğunu ve durumdan olumsuz etkilenen bağışıklık sisteminin virüslere karşı görevini yapabilmesi için korunması gerektiğini vurguladı. Bağışıklık sisteminin sadece beslenmeyle, alınan gıdalarla güçlü tutulamayacağını, stres faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Düzgünel, "Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı tüm kaygı ve stres durumlarında uyguladığımız baş etme yöntemlerimizi harekete geçirmeliyiz. Bu yöntemler; zihnimize hücum eden olumsuz düşünceleri mantıklı ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmek, rahatlamak amaçlı nefes ve kas egzersizlerimizi uygulamak, kısa yürüyüşler ve spor yapmak, hobilerimize düzenli olarak zaman ayırmak, dikkatimizi dağıtmak, kaygı zamanını sınırlamak ve ertelemek" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIN GÜVEN DUYMAYA İHTİYACI VAR'

Anne-babalara da önemli mesajlar veren Düzgünel, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri TV ve sosyal medyadan takip etmek isteyebilirsiniz. Fakat sürekli sizi kaygılandıran görsel ve yazılı materyale maruz kalmak, kaygınızın artmasına neden olacaktır. Bu nedenle bilgileri sadece güvenilir kaynaktan ve belli zaman dilimleri içerisinde takip ediniz. Çocukların yanında lütfen virüsle ilgili sürekli konuşmayın. Eğer soru yöneltirlerse, anlayabilecekleri dilde, kısa açıklamalar yapın alınabilecek tedbirler konusunda eğitin. Çocukların, dünyanın güvenli bir yer olduğuna inanmaya ve güven duymaya ihtiyaçları vardır. Yetişkinlerin tutum ve davranışları, bu güveni sağlamakta önemli bir rol oynar. Ebeveynlerin ajite, güvensiz ve kaygılı davranışlarından kolayca etkilenen ve onları kendilerine rol- model alan çocuklarda, kaygı ve davranış bozuklukları meydana gelebilir. Bu süreçte anne-babalara düşen görev, sakin kalmak, tedbir almak, günlük rutini olabildiğince sürdürmeye çalışmaktır" dedi.

'SOSYAL İLİŞKİNİZİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜN'

Düzgünel, şöyle devam etti:

"Okul çağındaki çocuklarınıza, evde kalmanın tedbir amaçlı olduğunu, tam olarak tatil amaçlı olmadığı, öğrencilik görevlerini her gün olduğu gibi, yerine getirmesi gerektiğini anlatın. Ders çalışan, kitap okuyan çocuğunuzu takdir edin, birlikte oynayacağınız oyunlar ve etkinliklerle ödüllendirin. Sosyal ilişki ve iletişiminizi, fiziksel olmasa da, telefon, sosyal medya kanalıyla sürdürün. Fakat ana konunuz virüsler olmasın. 'Evinizden dışarı çıkmayın' çağrısı, sizi virüsten korumak amaçlıdır. Sosyalleşmenizi engellemek amaçlı değil. Mümkünse evinizden gereksiz yere çıkmayın; fakat eş, dost, akraba, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle telefon ya da internet kanalıyla iletişim halinde olun. Evde vakit geçirmenin aslında kötü bir şey olmadığının farkına varın. Eşinize ve çocuklarınıza daha fazla zaman ayırma fırsatını yakaladınız. Birlikte oyunlar oynayın, el becerileriyle ilgili etkinlikler yapın, kitap okuyun ve sonrasında birbirinize anlatın, film ve belgeseller izleyin, sanal müze ve sanal şehir turları yapın. Ailece bir arada olabilmenin tadını çıkarın. Gerek birey, gerekse toplum olarak gerekli önlemleri alırsak, bu süreci de atlatırız."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı         
14:27
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri         
14:15
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter         
14:09
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak         
14:03
Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti         
14:03
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu         
14:02
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım         
14:00
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu         
13:53
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı         
13:48
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 15:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikologdan uyarı: Bağışıklığınızı strese teslim etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]