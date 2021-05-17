Psikoloji temalı diziler seyredilmeli mi? - Son Dakika

Psikoloji temalı diziler seyredilmeli mi?

17.05.2021 13:28
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, son dönemde gündemde olan psikoloji temalı dizilerin izleyiciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirdi.

Travmatik yaşantıları tetikleyebiliyor…

Son dönemde popüler olan psikoloji temalı dizilerin kişiler üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi bulunuyor. Uzmanlar, psikoloji temalı dizilerin psikoloğa gitmek ve psikoterapi hizmeti alma durumlarında insanları 'ben deli miyim? düşüncesinden uzaklaştırdığına ve ruhsal destek almayı normalleştirdiğine dikkat çekiyor. Fakat bu dizilerin geçmiş travmatik yaşantıların tetiklenmesine sebep olabildiğini vurgulayan uzmanlar, özellikle 18 yaş altındaki bireylerin izlememesi gerektiğine işaret ediyor.

Diziler seyirciler üzerinde etki bırakıyor

Televizyonun kişilere sunduğu dünyanın kurgulanmış gerçeklik ve dramatik temsil yapısıyla izleyenlerin dünyayı anlamlandırmaları üzerinde etkili olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, "Bu durum kişilerin tutumlarını da etkiliyor. Televizyonun bu etkisinin görüldüğü en baskın ve en yaygın araçlardan biri kuşkusuz dizilerdir. Genellikle haftalık olarak yayımlanan televizyon dizileri çoğu zaman duygulara odaklanan hikayeler veya yaşam olayları anlatıyor. Dizilere dair yapılan araştırmalar, dizilerin farklı yaşam tarzlarını tanıtma ve seyircilerde bir değişim yaratma konusunda etkili olduğunu gösteriyor. Son dönemlerde psikoloji içerikli diziler ya da programlar yaygınlaşmaya başladı. Popülerleşen bu tür dizilerin kişileri olumlu etkileyebileceği gibi olumsuz yönde etkileyebileceği de akılda tutulmalı." dedi.

Diziler seyirciler üzerinde etki bırakıyor

Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, günümüzde ilgi odağı olan psikoloji temalı dizilerin olumlu etkilerinden şöyle bahsetti:

"Psikoloji temalı dizilerin psikoloğa gitmek ve psikoterapi hizmeti alma durumlarında insanları 'ben deli miyim? düşüncesinden uzaklaştırdığını ve ruhsal destek almayı normalleştirdiğini görüyoruz. Kişilerin geçmiş yaşantılarını, deneyimlerini ve kendilerini sorgulamalarına katkı sağladığı ve farkındalık oluşturduğu dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu diziler fiziksel veya tıbbi sağlığa verilen önemin ruh sağlığına da verilmesi gerektiği konusunda düşüncelerin yaygınlaşmasını sağlıyorlar."

Gerçekçi olmayan beklentiler yaratabiliyorlar

Psikoloji temalı diziler ile terapi odasının mahremiyet ve güvenilirliğin olduğu bir alan olmaktan çıkabildiğine dikkat çeken Şenyuva, "Bu durumda da kişilerin psikoterapiye gitmelerini engelleyebilmektedir. Diziler psikoterapiste yönelik yönlendirme, edilgen olma, empati yerine sempati gelişimi, temas etme, sarılma gibi gerçekçi olmayan beklentilerin oluşmasına ve kişilerin geçmiş travmatik yaşantılarının tetiklenmesine sebep olabiliyorlar. Yetişkinlerin geçmiş yaşantılarına veya ebeveynlerine yönelik olumsuz duygular da çıkabiliyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında 18 yaş altındaki kişiler için gelişimlerinin devam etmesinden dolayı psikolojik temalı dizileri izlememesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Psikoloji temalı diziler seyredilmeli mi? - Son Dakika


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