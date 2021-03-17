Doğa Koleji "t-MBA Digital Youth Talks"ta geleceğin meslekleri konuşuldu - Son Dakika

Doğa Koleji "t-MBA Digital Youth Talks"ta geleceğin meslekleri konuşuldu

17.03.2021 14:23
Doğa Koleji

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından online düzenlenen t-MBA Digital Youth Talks'ta, dijitalleşmenin eğitime, mesleklere ve insan kaynağına etkilerini öğrencilerle paylaşıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından online düzenlenen t-MBA Digital Youth Talks'ta, dijitalleşmenin eğitime, mesleklere ve insan kaynağına etkilerini öğrencilerle paylaşıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, kolej tarafından, içeriğindeki güncel konu kapsamı ile geniş kitlelere seslenen "t-MBA Digital Youth Talks" online düzenlendi.

Dijitalleşmenin hızla gerçekleştiği bugünlerde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri t-MBA Digital Youth Talks etkinliği ile geleceğin mesleklerine ve iş hayatına ilişkin güncel bilgileri konunun uzmanlarından dinledi.

Günümüzün dünyasında dijitalleşmeyle başa çıkabilmek için bireylerde bulunması gereken nitelikler, multidisipliner olmanın önemi, dijitalleşmenin eğitime, mesleklere ve iş kaynağına etkileri öğrencilerle paylaşıldı.

"Doğa Koleji, dijitalleşme sürecine pandemiden çok daha önce hazırdı"

Pearson Türkiye Genel Müdürü Sinan Kezer, eğitimde salgın sebebiyle hız kazanan dijitalleşme sürecine ilişkin, "Eğitimde dijitalleşme için teknolojik altyapı ve toplumsal hazır bulunuşluk aynı değil. Teknolojik altyapısı güçlü olsa dahi; kurumun, öğretmenin ve öğrencinin hazır bulunulduğu konusunda farklar var. Çok iyi bir teknolojik altyapıya rağmen diğer katmanlar tam olarak oluşmamış olabilir. Bu çerçeveden baktığımızda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde okuyan öğrenciler çok şanslılar. Doğa Koleji, dijitalleşme sürecine pandemiden çok daha önce hazırdı. Zaten eğitim dijital dünyaya doğru evriliyor, bu farkındalık sayesinde hazırdı. Bu sayede pandemi sırasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ortalamanın çok daha üstünde bir eğitim aldı." değerlendirmesini yaptı.

"Teknoloji ve bilim, insanlığın hayatında farklar yaratmak için kullanılabilecek verimli araçlar"

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, dijitalleşme ortamında gerekli yetkinliklere dair bilgiler vererek, "Teknoloji ve bilim, insanlığın hayatında farklar yaratmak için kullanılabilecek verimli araçlardır. Girişimci ruh taşıyan gençlerin özellikle sayacağım beş beceriye önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Birincisi yaratıcılık. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde okuyan öğrenciler zaten inovatif bir okuldalar. Öğrencilerin bu becerilerini artırmaları geleceğin inşasında önemli bir yer tutacak. Geliştirilmesi gereken diğer beceriler ise eleştirel düşünme, aktif öğrenme ile kendini geliştirme, iletişim kurma ve teknolojiyi doğru kullanma becerileridir." ifadelerini kullandı.

"Üretimle ilgili meslek dallarının daha çok ortaya çıkacağını düşünüyorum"

Linkedin Eğitim Çözümleri Büyümekte Olan Pazarlar (Afrika, Ortadoğu Avrupa, Türkiye, İsrail, Yunanistan) Başkanı Banu Baykal, gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların kendilerini gerçekleştirmelerine, daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına olanak sağlayacak, psikoloji ve sağlık alanlarında meslekler ortaya çıkacak. Diğer taraftan insanların fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştiren firmalar şu anda çok büyük dijital dönüşümler yaşıyorlar. Firmalar artık daha ucuza, aynı kalitede, çok daha fazla insana hizmet verebilmek için dönüşmek zorundalar. Bu firmalar, dijital dönüşümlerini sağlayacak insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyacaklar.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu sektörel olarak ele aldığımızda daha çok üretim yoğunluklu firmaların olduğunu görüyoruz. Bu firmaların Türkiye'yi değiştirecek büyük dijital dönüşümler içinde bulunacaklarını düşünüyorum. Bu alanda ciddi bir işgücü ihtiyacı olacak. Türkiye'deki IT firmalarının sayısı ortalamanın biraz altında olmasına rağmen bu firmaların ve bu alana ilişkin meslek dallarının daha çok ortaya çıkacağını düşünüyorum."

Açıklamada verilen bilgilere göre konuklar, Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Jalan Korkmaz'ın moderatörlüğünde Bahçelievler Kampüsü lise öğrencisi ve t-MBA Liderlik Akademisi Lideri Irmak Çağlayan'ın sorularını cevapladı.

Doğa Koleji t-MBA Digital Youth Talks ta geleceğin meslekleri konuşuldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa Koleji 't-MBA Digital Youth Talks'ta geleceğin meslekleri konuşuldu - Son Dakika


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