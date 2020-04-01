Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın" - Son Dakika
Son Dakika Genel Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: 'Stres yapmayın' - Son Dakika

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"

6 saat önce

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın" Batman'da görevli uzman psikolojik danışman Cansu Candan Tezdiğ, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşları uyararak strese girmemelerini istedi.

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"

BATMAN - Batman'da görevli uzman psikolojik danışman Cansu Candan Tezdiğ, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşları uyararak strese girmemelerini istedi.

Uzman psikolojik danışman Tezdiğ, korona virüs nedeni ile zor ve ön görülmeyen bir sürece girildiğini söyledi. Bu sürecin iki hafta veya iki ay da sürebileceğini kaydeden uzman psikolojik danışman Tezdiğ, "İnsanlar psikolojik olarak yıpranmaya başladı, doğal olarak bunu biz bile yaşıyoruz. Nedir bu yıpranma insanlarda belirsizlik oluştu, bu belirsizlik nedir ne kadar sürecek bu süre ya da sonu nereye gidiyor bize bulaşabilir mi? Kimlere bulaştı kaç ölü var gerçek anlamda herkeste bir belirsizlik ve kaygı oluşturuyor. Bu kaygı ile birlikte biz psikolojik olarak çöküntüye giriyoruz, bu çöküntüde nedir insanların stres, kaygı, anksiyete ve panik atak gibi bozukluklarına yol açıyor. Örneğin insanların sık sık el yıkama olayı gerçekleşti. Panik olma bir şeye dokunmama ya da dışarıdan getirdiği bir şeyi düşünmesi virüs taşıma riski nedir gibi düşüncelerle herkese bir kaygı oluştu. Bu kaygı olunca da günlük yaşamsal işleyişi yavaşlamaya başladı buda sağlıklı düşünmeyi bitirdi. İnsanlar doğru bilgiyi gerçek bilgiyi takip etmiyor. Bu konu hakkında doğru bilgiyi gerçek bilgiyi takip edersen panik azalır. Kendini izole ediyorsan koruyorsan gerekli kurallar çerçevesinde tüm önlemleri alıyorsan panik yapmana gerek yok" dedi.

"Stres ve kaygı, korku direncini düşürür"

Stresin, kaygının korku direncini düşürdüğünü aktaran Tezdiğ, "Bu sebeple direncimizin düşmemesi için kendimizi motive etmeli pozitif düşünmeliyiz. Son zamanlarda her şeyden şikayet eder olduk, örneğin işten şikayet ediyorduk, dışarının işleyişinden, okuldan çalışmadan ve benzeri durumlardan şikayetçiydik şimdi bizlere bir fırsat sunuldu evin içindeyiz bu krizi fırsata çevirebiliriz çocuğunuzla ilgilenebilirsiniz, bu dönemde çocuklar çok önemli çünkü sen stresli isen kaygılıysan panikseniz çocuk da aynı şekilde panik ve stres içindedir. Ev içerinde kitap okuyabilirsiniz ev eşya temizliğine girilebilir fazla eşyalardan kurtula bilirsiniz. Dizi ve film arşivinizi genişletebilirsiniz. Bağ bahçe olayı varsa toprakla ilgilenebilirsiniz çünkü toprağın sakinleştirme özeliği çok yüksektir. Çeşitli hobiler edinebilirsiniz. Ahşap boyama, el örgüsü gibi nakış işlemeleri çeşitli hobiler edinilebilir. Aile ile eş ile anne, baba ve çocukla vakit geçirip onlara zaman ayırabilirsin son zamanlarda onlara zaman ayırmama konusunda şikayet ediyorduk şimdi bizim için fırsat doğdu bunlarla ilgili çeşitli planlar yapılabilir. Doğru bilgiyi takip ederek gerekli mesafede ilgilenebilirsiniz. Ev işleri yapabilirsiniz bu dönemde temizliğe çok önem verildi yapacak çok şey var insanların kendi kendini terapi yapması gerekiyor. Bu süreçte insanların kendi paniğini kendi yenebilmesi için kendini terapi etmesi gerekiyor, sakin olması gerekiyor. Bu süreçte hamilelerin de kendilerine iki kat dikkat etmeleri gerekiyor. Bebeğin her durumdan etkilendiğini biliyoruz, bunun için etkilenmemek gerekiyor. Bu süreçte kendilerini izole edip kurallara uydukları sürece panik yapmalarına gerek yoktur. Ayrıca normal zamanda çalışınca uyku düzenimize dikkat ediyorsak sabah belli bir saate kalkıp akşam beli bir saate yatıyorsak bu süreçte de aynı düzenli uykuya, aynı düzenli beslenmeye dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: Stres yapmayın

Batman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 21:17:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]