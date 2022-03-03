Psikolojik danışmanlara "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Psikolojik danışmanlara "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi

03.03.2022 16:36
Psikolojik danışmanlara "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi

Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde, psikolojik danışmanlara yönelik "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi.

Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde, psikolojik danışmanlara yönelik "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerindeki eğitim kurumlarında görevli psikolojik danışmanlara yönelik "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi düzenlendi.

Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen eğitim programının sertifika töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Teltik, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirlerden biri de izolasyon süreciydi. İzolasyon sürecinin, var olan stres etkenlerinin olası etkilerini artırıcı bir rol oynadığı ve bununla birlikte bu etkenlerin varlığının da yaşanan kaygı ve korku gibi diğer bazı olumsuz duyguları tetikleyebileceğinden, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi, salgının ve salgına bağlı izolasyon sürecinin öğrenciler üzerindeki olası psikososyal etkilerine karşı psikolojik danışma uygulamalarının psikolojik danışmanlar tarafından etkin bir şekilde sunulması öğrencilerimizin biyopsikososyal gelişimleri için önem arz etmektedir."

YORUMLAR
500
Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda

milli eğitim bakanlığı, Araştırma, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Psikolojik danışmanlara 'Mesleki Gelişim Programı' eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: Psikolojik danışmanlara "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement