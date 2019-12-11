"Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Psikolojik Dayanıklılık' konulu konferans verildi - Son Dakika

"Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans verildi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans gerçekleştirildi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Reyhan Çokyaman katıldı. Psikolojik dayanıklılık kavramına ilişkin sunum ve anlatımların yer aldığı program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.


Konferansta konuşan Psikolog Reyhan Çokyaman, 'dayanıklılık' kavramının psikolojik tanımını yaparak bireylere zorluklar karşısında dayanma ve mücadele etme gücü veren olgunun, psikolojik dayanıklılık olduğunu söyledi. Bugüne kadar çeşitli zorlu süreçlerden geçen gerçek kişilerin hayatlarından örnekler vererek, günlük hayatta veya aniden karşılaşilabilecek zorlu yaşam olayları ve bunlara karşı nasıl baş edilebileceğine ilişkin bilgiler veren Çokyaman, kişiler arası iletişim, olumsuz düşünceyi olumluya çevirebilme, psikolojik dayanıklılık için kişilerin kendini nasıl eğitebileceği, psikolojik dayanıklılığın insan hayatındaki yeri, dayanıklılığın etkileri, insan hayatındaki yenilik ve değişim konularına ilişkin açıklamalar yaptı. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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