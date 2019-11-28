Son Dakika Haberleri: "Psikolojik dayanıklılık" konulu seminer verildi
Son Dakika Yaşam 'Psikolojik dayanıklılık' konulu seminer verildi - Son Dakika

"Psikolojik dayanıklılık" konulu seminer verildi

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye personellerine yönelik "Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminer verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye personellerine yönelik "Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminer verildi.


Kurum içi personelleri daha donanımlı hale getirmek amacıyla eğitim programlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halkla ilişkiler, mezarlık, zabıta ve itfaiye personellerine hizmet kalitesini yükseltmek, psikolojik dayanıklılığı arttırmak ve iş hassasiyetinin önemini hatırlatmak için eğitim semineri gerçekleştirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı personeli Uzman Psikolog Hüseyin Müjde'nin modartörlüğündeki seminerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Dinç, insanoğlunun problemlerle başa çıkma gücünün giderek azaldığına dikkati çekti, geçmiş dönemlerde yaşanan maddi ve fiziki sıkıntıların daha büyük olduğunu hatırlattı. Dinç, "Maddi problemler anlamında, fiziki alt yapı anlamında 50 sene önceye göre çok daha iyi noktadayız. 50 yıl önce tarihimize baktığımızda kıtlık hikayelerinden, ciddi maddi zorlukların yaşandığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra doğal afetler ve savaşlar nedeniyle birçok insan yaşadığı bölgeden uzaklaşarak farklı alanlarda yaşam mücadelesi veriyordu. Bugün, bu zorlukları yaşamıyoruz ancak sıkıntılarımızın ve problemlerimizin varlığını da yadsıyamayız. Günümüz problemleriyle başa çıkmak için gücümüz de azaldı. Bu yüzden bünyemizi güçlendirmeliyiz. Daha sağlıklı bir vücuda ve psikolojiye sahip olmalıyız. Çünkü dertsiz bir hayat hiç olmayacak. Psikolojik açıdan kendimizi güçlü kılmalıyız, motive etmeliyiz. Böylelikle hem hizmet kalitesini yükseltiriz hem de iş hayatındaki psikolojik yorgunluğu azaltırız" diye konuştu.


"Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminere 100 personel katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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