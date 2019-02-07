Psikolojik Destek Biriminden Müftülüğe Ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Destek Birimi ekibi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'i ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Destek Birimi ekibi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'i ziyaret etti.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Psikolojik Destek Biriminde psikolog olarak görev yapan Yunus Kırmızıoğlan, hemşire Dilek Aydın ve din görevlisi Hüseyin Çalışkan'ın hazır bulunduğu ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.



Psikolojik Destek Biriminin kurucusu Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, ziyaretteki konuşmasında, birimin aynı zamanda organ bağışı konusunda da çalışmalar yaptığını belirterek, bu konuda Müftülüğün desteğini istedi.



İl Müftüsü Çelik de bu konudaki çalışmalara destek vermek için din görevlileriyle görüşeceğini kaydetti.



Psikolojik Destek Birimi, hasta ve hasta yakınlarına psikolojik destek sunarken, aynı zamanda hastanede yaşanacak "tatsızlıkların" önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor.

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