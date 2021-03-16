Merakla beklenen korku oyunu 25 Mart'ta çıkış yapacak. Evil Inside sistem gereksinimleri neler?
Geliştirici JanduSoft, birinci şahıs psikolojik korku oyunu Evil Inside'ın 25 Mart'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC () için çıkış yapacağını duyurdu. Demosu şu anda Steam üzerinde mevcut.
EVIL INSIDE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10
İşlemci: 2.00 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512mb Video Memory, capable of Shader Model 2.0+
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10
İşlemci: 3.00 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1GB Video Memory, capable of Shader Model 2.0+
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16.07.2022 23:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak - Son Dakika