Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak - Son Dakika
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Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak

16.03.2021 22:19
Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak

Merakla beklenen korku oyunu 25 Mart'ta çıkış yapacak. Evil Inside sistem gereksinimleri neler?

Geliştirici JanduSoft, birinci şahıs psikolojik korku oyunu Evil Inside'ın 25 Mart'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC () için çıkış yapacağını duyurdu. Demosu şu anda Steam üzerinde mevcut.

EVIL INSIDE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10
  • İşlemci: 2.00 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: 512mb Video Memory, capable of Shader Model 2.0+
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10
  • İşlemci: 3.00 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1GB Video Memory, capable of Shader Model 2.0+
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

EVIL INSIDE FRAGMANI

YORUMLAR
500
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Kaynak: Playerbros

PlayStation 5, Inside, xbox, Mart, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak - Son Dakika

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