Geliştirici JanduSoft, birinci şahıs psikolojik korku oyunu Evil Inside'ın 25 Mart'ta PlayStation 5 , Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One , Switch ve PC () için çıkış yapacağını duyurdu. Demosu şu anda Steam üzerinde mevcut.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › Psikolojik korku oyunu Evil Inside çıkış yapacak - Son Dakika

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