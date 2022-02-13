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Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kardeş, ağabeyini namaz kıldıktan sonra kafasına ateş ederek öldürdü - Son Dakika

Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kardeş, ağabeyini namaz kıldıktan sonra kafasına ateş ederek öldürdü

13.02.2022 18:21

Esenler'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Battal Dede, ağabeyi Mustafa Dede'yi başından silahla vurarak öldürdü. Esenyurt'taki ablasına doğru giderken ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor. Komşu verdiği ilk ifadede, "Hiçbir tartışma olmamış, çocuk namazını kılmış oturmuş. O da galip kafasına sıkmış kaçmış" dedi.

Esenler'de Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kuryelik yapan Battal Dede, motosikletini satarak silah aldı. Ardından eve gelen Battal Dede, ağabeyi Mustafa Dede'yi başından silahla vurarak öldürdü.

"AMBULANS ÇAĞIRIN" DİYEREK KAÇTI

Şüpheli, o sırada evde bulunan annesine "ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Dede'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, Battal Dede'nin gidebileceği adresleri takibe aldı. Takip sonucu Esenyurt'ta bulunan ablasına giderken Battal Dede yakalanarak gözaltına alındı.

"DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Mahallede esnaf olan Abbas Çiçek, "Benim komşum tanıyorum gelip burada alışveriş yaparlardı. İkisinde dürüst kişilerdi. Terbiyeli ve hiçbir yaramazlığını görmedik iyi kişilerdi. Duyunca şok oldum. İnanmadım" dedi.

"NAMAZINI KILMIŞ OTURMUŞ, O DA GELİP VURMUŞ"

Olay sonrası ilk olarak eve giren komşu, "Silah sesi duymadık. Çığlık atıyordu, gittiğimizde çocuk yerde yatıyordu, ölmüştü. Aralarında bir şey yoktu, iyilerdi. Nasıl olduysa biz de anlamadık. Ölen kişiyi gördüm yerde. Silahla başından vurdu. Biz de üzüldük. Hiçbir tartışma olmamış, çocuk namazını kılmış oturmuş. O da galip kafasına sıkmış kaçmış" ifadesini kullandı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken Battal Dede, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt, Esenler, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kardeş, ağabeyini namaz kıldıktan sonra kafasına ateş ederek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kardeş, ağabeyini namaz kıldıktan sonra kafasına ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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