Psikolojik rahatsızlığı bulunan hastaların yaptığı resimler sergilendi - Son Dakika
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Psikolojik rahatsızlığı bulunan hastaların yaptığı resimler sergilendi

6 saat önce

Muş Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastaların çizdiği resimler sergilendi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan hastaların yaptığı resimler sergilendi, System.String[]

Muş Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören hastaların çizdiği resimler sergilendi.

Hastane girişinde açılan sergide, şizofreni hastalarının psikiyatristlerin gözetiminde verilen kursta hazırladıkları 10 tablo yer aldı.

Sergiyi gezen katılımcıların satın aldığı resimlerden elde edilecek gelir hastaların yararına kullanılacak.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Gürkan Danışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaları bu şekilde motive etmek istediklerini belirtti.

Elde edilecek gelirin hastalara yönelik aktivitelerde kullanılacağını aktaran Danışan, "Ekip olarak herkesin katkısını bekliyoruz. Hastalarımızın yararına yapılan etkinlik. Bunu belli aralıklarla tekrarlayacağız. Çünkü bu bir terapi yöntemi. Hastalar bu tür aktivitelerle daha çok rahatlıyor, sosyalleşiyor. Bunun olumlu geri dönüşlerini alınca idare olarak daha çok destekleme gereği duyduk." dedi.

TRSM Sorumlusu Uzman Psikiyatri Doktoru Gülizar Yakut da hastaların yararı için sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Hastanede ilk kez böyle bir serginin açıldığını aktaran Yakut, "Toplum Ruh Sağlık Merkezine kayıtlı olan şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarımızla bu etkinlikleri tekrar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinlik sayesinde hastalarımızda olumlu yönde etkiler görüyoruz." dedi.

Hastalar da resim yaparak rahatsızlıklarından kurtulmaya çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı doktorlara teşekkür etti.

Muş Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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