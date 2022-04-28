Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp - Son Dakika
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Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp

28.04.2022 12:28

Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp Gözü yaşlı baba oğlunu arıyor Gaziantep'te ailesiyle birlikte kaldığı çiftlikten herkes uyuduğu sırada çıkarak kayıplara karışan 5. sınıf öğrencisi Abdulhay Şibli'den 30 saattir haber alınamıyor.

Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp

Gözü yaşlı baba oğlunu arıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te ailesiyle birlikte kaldığı çiftlikten herkes uyuduğu sırada çıkarak kayıplara karışan 5. sınıf öğrencisi Abdulhay Şibli'den 30 saattir haber alınamıyor. Gözü yaşlı bir şekilde oğlunu arayan baba Recep Şibli, "Yetkililerden yardım istiyorum. Dünden beri gitmediğim, bakmadığım yer kalmadı" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Abdulhay Şibli'den dünden beri haber alınamıyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı hayvan çiftliğinden çıkarak kayıplara karışan küçük çocuğun ailesi gözü yaşlı bir şekilde Abdulhay'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Dün sabah saat 06.00 sıralarında herkesin uyuduğu sırada kimliğini alarak çiftlikten çıkan oğlunu her yerde aradığını anlatan baba Recep Şibli, yetkililerden yardım istedi.

"Dünden beri gitmediğim, bakmadığım yer kalmadı"

Oğlunu önce Nurdağı'nda ardından Gaziantep'te aradığını aktaran Şibli, oğlunu en son mahallede çobanlık yapan bir kişinin gördüğünü söyledi. Oğlunun yaya olarak Tarsus-Adana-Gaziantep Otobanı'nda Gaziantep'e doğru yaya olarak yürürken görüldüğünü belirten Şibli, "Oğlum 5. sınıfa gidiyor. Psikolojik rahatsızlığı var. Biraz saftır. Lütfen görenler emniyete ve jandarmaya bildirsin. Annesi de perişan halde. Dünden beri çok kötü durumdayız. Nurdağı'nda jandarmaya başvurdum. Şu anda sisteme düşmüş. Tüm Türkiye'de aranıyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Daha önceden hiç böyle bir şey yapmadı. Geçen 10 gün öncede mahalleden uzaklaşmıştı ama 2 kilometre ötede bulup getirmiştim. Yetkililerden yardım istiyorum. Dünden beri gitmediğim, bakmadığım yer kalmadı. Bize yardım edin, oğlumu bulundu" diye konuştu.

Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp
Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp
Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp
Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk 30 saattir kayıp - Son Dakika


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