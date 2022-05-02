Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı - Son Dakika
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Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı

02.05.2022 12:40

Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olangenç, ailesinin evini ateşe verdi.

Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan

genç, ailesinin evini ateşe verdi.

Olay Burhaniye mahallesi Lakşe Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Ebutalip K.(26), bunalıma girerek odasını ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Oğlunu darp etti

Öfkelenen Baba Türkay, evini yakan oğlunu darp etti. Evi yakan şahıs, polis nezaretinde 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin daha öncede 2 kez evini yaktığı öğrenildi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan gencin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı
Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik sorunları olan genç evini yaktı - Son Dakika


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