Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü

20.07.2022 11:58

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın 2 çocuğunu güvenlik görevlilerine bırakıp kaçtı. Bir süre sonra çocuklarını almaya gelen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ç., intihar edeceğini söyleyerek, güvenliklerin yanına geldi. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile konuşan kadın, 2 çocuğunu buraya bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Ç.'yi bulmak için çalışma başlattı.

KADIN SIĞINMA EVİNE GİTMEK İSTEMEDİ

Bir süre sonra çocuklarının yanına gelen kadın, burada polis ekiplerine çeşitli sıkıntılarının olduğunu ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. E.Ç., ifadesi alınmak üzere çocukları ile birlikte karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Bir annenin çaresizliği... İntihar edeceğini söyledi, çocuklarını güvenliklere bıraktı Bir annenin çaresizliği... İntihar edeceğini söyledi, çocuklarını güvenliklere bıraktı Güven timleri hız kesmiyor Güven timleri hız kesmiyor
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:58 Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement