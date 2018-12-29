Psikolojik Sorunları Olan Kadın Evini Yakmak İstedi
55 dakika önce
Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istediŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi.
Psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde psikolojik sorunları olan kadın evini yakmak istedi.
Olay öğleden sonra İlçenin Dicle
Mahallesi 13'inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K. evde yalnız kaldığı sırada binanın dördüncü katında bulun dairesinin balkonunda ateş yakarak, çevreden geçen insanlara bağırmaya başladı.
Balkonda büyüyen yangını gören mahalleli olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bina önünde tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu polis kadını ikna ederek, ifadesini almak için polis merkezine götürdü.
M.K'nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve zaman zaman iradesi dışında hareket ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgi soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:24 Kaynak: İHA
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