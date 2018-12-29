Psikolojik Sorunları Olan Kadın Evini Yakmak İstedi

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kadın evini yakmak istedi.
Edinilen bilgiye göre, Dicle
Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki evinin balkonunda ateş yakan Meryem
Kırmızıdağ, yoldan geçenlere bağırmaya başladı.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadını ikna etti.
Meryem Kırmızıdağ, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.
Kırmızıdağ'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.