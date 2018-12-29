Son Dakika Haberleri: Psikolojik Sorunları Olan Kadın Evini Yakmak İstedi

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Evini Yakmak İstedi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kadın evini yakmak istedi.

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Evini Yakmak İstedi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kadın evini yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki evinin balkonunda ateş yakan Meryem Kırmızıdağ, yoldan geçenlere bağırmaya başladı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadını ikna etti.

Meryem Kırmızıdağ, polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, itfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

Kırmızıdağ'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Meryem, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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