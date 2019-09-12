Psikolojik sorunlu kadın hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'de, psikolojik rahtsızlığı nedeniyle kendini evinin odasına kilitleyen kadın, ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmanda bakıcısıyla yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Hatice K, ikinci kattaki evinin balkonuna çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine binaya gelen itfaiye ekipleri, kendisini evinin odasına kilitleyen kadını ikna etti.

Hatice K, sağlık görevlileri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.