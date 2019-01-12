Son Dakika Haberleri: Psikolojik Tedavi Gören Kadın Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atladı

Psikolojik Tedavi Gören Kadın Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atladı

52 dakika önce

Psikolojik tedavi gören kadın Karadeniz'in buz gibi sularına atladı TRABZON - Trabzon'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın kendini Karadeniz'in buz gibi sularına attı.

Psikolojik tedavi gören kadın Karadeniz'in buz gibi sularına atladı

TRABZON - Trabzon'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın kendini Karadeniz'in buz gibi sularına attı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir hastanede hemşire olarak görev yapan B.G. kendini Karadeniz'in buz gibi sularına attı. O esnada Karadeniz Sahil Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar kadını denizin üzerinde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Denize atlayan kadını kurtarmak için bölgeye gelen polis ekipleri denizin dalgalı olması nedeniyle durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kadının eşi de üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize girmeye çalıştı ancak dalgalar nedeniyle denize giremedi. Bu sırada bölgeye yakın bir mahallede oturan Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı DEGAK-2 Özel Tim Komutanı Abdullah Yertirik, kadını kurtarmak için üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize atladı. Dalgalara rağmen denize atlayan Yertirik, B.G.'yi kıyıya çekmeyi başardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansa alınan B.G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düşünmeden suya atladığını belirten Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı DEGAK-2 Özel Tim Komutanı Abdullah Yertirik, "Bir ihbar aldık. Yakın bir bölgede oturuyordum, kendi aracımla hemen buraya geldim. Kazazedeyi suda gördüm. Tabi düşünmeden atladım. Diğer ekiplerimiz de yoldaydı. İlk gelen ben olduğum için hemen suya atladık. Kazazedeyi baygın ama bilinci açık bir şekilde ambulans teslim ettik. Su soğuktu, dalga da vardı. Ama aldığımız eğitimlerden dolayı çok şükür kazazedeyi almayı başardık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

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