Psikolojik tedavi gören şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
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Psikolojik tedavi gören şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladıELAZIĞ - Elazığ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:51 Kaynak: İHA
Psikolojik tedavi gören şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
ELAZIĞ - Elazığ
'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.
Olay, Çarşı Mahallesi Menderes
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen M.K. (39), belediye personeli İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrası M.K., bıçakla İ.P'yi 4 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırılırken, şüpheli M.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bir iş yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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