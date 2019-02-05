Psikolojik Travma Nedeniyle 23 Yıldır Yürüyemeyen Yaşlı Adam İlk Adımlarını Attı

Bolu
'da, 23 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında yaşadığı aile içi psikolojik travmayla bir daha yürüyemeyeceğine inanarak tekerlekli sandalyede yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Arslan
, ilk adımlarını atmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Arslan, 23 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara
'da bir hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan muayene sonrasında Arslan'ın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatla Arslan'ın beynindeki tümör temizlendi.
Ameliyatın ardından, doktorlar yaptıkları kontrollerde Mustafa Arslan'a bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Yaşanan bu duruma üzülen Arslan, aynı dönemde aile içi sorunları nedeniyle de psikolojik travma geçirerek hayata küstü.
Doktorların 'bir daha yürüyemezsin' sözü ve yaşadığı psikolojik travma nedeniyle yürümeyi bir daha denemeyen ve 23 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Arslan'ın hayatı, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Umut Evi'nde görevli Psikoterapist Beyza Sönmezel'i tanıdıktan sonra değişti.
23 yıl sonra tekrar ayağa kalktı
23 yıl boyunca tekerlekli sandalye ile yaşamını idame ettirmeye çalışan Mustafa Arslan, 9 yıl önce Bolu Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde sosyal aktivitelere katılmaya başladı. Engelli Koordinasyon Merkezi'nin koordineli olarak çalıştığı ve engelli vatandaşlara psikolojik destek verilen Umut Evi'nde yapılan seans esnasında, görevli psikoterapist Beyza Sönmezel tarafından, Arslan'ın yürüme probleminin geçirdiği travmadan dolayı konversiyon bozukluğu ile ilgili olduğu tespit edildi. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Umut Evi ve Engelli Koordinasyon Merkezi iş birliği ile 55 yaşındaki Mustafa Arslan, Beyin Cerrahı ve Fizyoterapist birimine götürülerek doktorların incelemesi sonucu fiziksel olarak sağlıklı olduğu tespit edildi.
Mustafa Arslan, Psikoterapist Beyza Sönmezel ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde sorumlu Ayla Yaşar'ın yoğun ikna çabaları sonunda tedavi olmayı kabul ettiği Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
'ndeki 15'inci gününde ilk adımlarını atmaya başladı.
"Tekrar adım atmaktan dolayı çok sevinçliyim"
23 senedir tekerlekli sandalyede yaşadığını ve tekrar adım atmaktan dolayı çok sevinçli olduğunu söyleyen Mustafa Arslan, "Ankara'da ameliyat oldum. Doktorlar bana hiç yürüyemezsin dediler. Bolu Belediyesi öncülük etti. Beyza hanım psikolojik olabilir dedi. Ayla hanımla ikisi bana eşlik ettiler. Hastanede film çektiler, durumum iyi çıktı. Fizik tedaviye karar verdik. Şimdi adım atıyorum. Belediye Başkanı'na, Beyza ve Ayla hanıma teşekkür ediyorum. İnşallah yürürüm. Allah'tan bunu istiyorum" dedi.
4'üncü seansta sorun tespit edildi
Bolu Belediyesi'nde görevli Psikoterapist Beyza Sönmezel, Mustafa Arslan yaklaşık 9 yıldır Bolu Belediyesi'nin engelli koordinasyon merkezinin tüm faaliyetlerine katılan, oradaki sorumlumuz Ayla hanım eşliğinde birçok programa katılım gösteren bir vatandaşımız. Belediye olarak biz koordine halinde çalışıyoruz. Engellilerimizi psikolojik açıdan da desteklemek için bana yönlendiriyorlar. Mustafa beyle seanslarımıza başladık. 4'üncü seansımızda bu yürüyememe durumunun önceden yaşadığı bir travmadan dolayı konversiyon bozukluğuyla ilişkili olabileceğini tahmin ettim. Sonrasında ona 'kontrole de olsa gidebilir miyiz?' diye teklifte bulundum. Önce çok büyük bir tepki gösterdi. Kabul etmedi. Fakat sonrasında Engelli Koordinasyon Sorumlumuz ve benim yoğun ikna çabamızla kabul etti. Beyin cerrahına götürdük. Detaylı kontrollerimiz yapıldı. Sonrasında gerçekten nörolojik bir problem olmadığını tamamen psikopatik bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bizi fizik tedaviye yönlendirdiler. Fizik tedavide bugün 15'inci günümüz ve Mustafa bey destekle beraber adımlarını atabiliyor. Uzun bir süreç. İnşallah tedavinin sonunda da tek başına adım atabilip kendi ihtiyaçlarını giderebilecek" ifadelerini kullandı. - BOLU