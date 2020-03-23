Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin - Son Dakika
Son Dakika Genel Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin - Son Dakika

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

6 saat önce

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu Uzman Klinik Psikolog Aslıhan...

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu

SİVAS - Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu.

Son günlerde Koronavirüs vakalarında ki artışın neden olduğu kaygıya dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, sağlıksız kaygının neden olabileceği sağlık sorunlarına değinip, alınması gereken tedbirlerden bahsetti.

Er, aşırı kaygı ve kaygısızlığın sağlıksız davranış şekilleri olduğunu belirterek, "Son günlerde yaşadığımız olayları biz olağan dışı durumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu olağan dışı durumlarla birlikte psikolojik etkenlerde devreye girmeye başladı. Bu etkenler kaygı düzeylerimizi açığa çıkarttı. Biz bu düzeyleri üç grupta ele alıyoruz. Aşırı kaygı, sağlıklı kaygı ve kaygısızlık şeklinde. Aşırı kaygı ve kaygısızlık sağlıksız bir egoyu ortaya çıkartıyor" dedi.

Aşırı kaygı hayata küstürüyor

Er, aşırı kaygının kişiyi günlük gerekli olan aktivitelerden alıkoyduğunu ifade edip, "Aşırı kaygı dediğimizde psikolojikmen altında yatan nedenle bakıyoruz. Savunma mekanizmalarımız da açığa çıkıyor. Savunma mekanizmalarımızla birlikte baş etme modları devreye giriyor. Baş etme modları arasında teslim olma modu var. Bu aşırı el yımaka gibi açığa çıkıyor, bu şekilde biz hastalığa teslim oluyoruz, sürekli sosyal medyayı takip ediyoruz, sürekli haberleri takip ediyoruz. Evden kesinlikle çıkmamamız gerekiyor ancak bunu yaparken günlük gerekli olan aktivitelerimizden de vazgeçiyoruz"dedi.

Kaygısızlıkta sağlıksız bir davranış şekli

Kaygısızlığın da sağlıksız bir davranış şekli olduğuna vurgu yapan Er, "Kaygısızlık, tamamen geri çekilme modumuzda ise ne oluyor? 'bana bir şey olmaz' diyerek parklarda gezmeler, piknik yapmalar, partilere katılmalar. Tamamen kendilerini bu şekilde yom sayıyorlar. Bunun içerisinde birde saldırgan mod karşımıza çıkıyor. Bunarda 'Türklere bir şey olmaz' diyor. Bu ifadeyi çok kullanıyorlar. Bu modlar bizim sağlıksız modlarımız. En çok kaygı ile birlikte bu modlarımız geliyor" dedi.

Neler yapılmalı ?

Er, Koronovirüs ve evde kalmanın neden olduğu sağlıksız modların önüne geçmek için yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı; "Olması gereken, yapmamız gereken. Evet gerçekten oğlan dışı bir durum var. Dışarı çıkmamamız lazım ama hayata da küsmememiz lazım. Kaygılarımız yoğunlaştığında kendimizi daha çok haberlere ve sosyal medyaya vermek yerine ev içerisindeki günlük rutinimize yoğunlaşacağız, hobilerimizi oluşturacağız, aile içi sağlıklı faaliyetler yapacağız, kitap okuyacağız, kendimizi geliştirecek aktivitelere yöneleceğiz. Bir nevi zihnimizi kendimiz yönetmeliyiz."

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]