Psikolojisi bozuk şahıs, eşi ve 2 çocuğunu baltayla rehin aldı

Havaalanında yanındaki objeden dolayı sorguya alındı! O günden sonra hayatı alt üst oldu

Akşam 19.15 sıralarında Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi İstasyon Sokak'taki bir kahvehanede meydana gelen olayda, Kilimli Belediyesi'nden yeni iş yeri almak isteyen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Erhan K., iftar vakti sahibi olduğu işyerinde eşi B.K. ile 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu baltayla rehin aldı. Üzerine ve çevreye benzin dökerek ateşe vereceğini tehdidinde bulunan Erhan K.'nın sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA KENDİ BEDENİNE ZARAR VERDİ

Ekiplerin yaklaşık 4 saati aşan ikna çabası sürerken Erhan K., bu sırada bıçakla kendi bedenine zarar verdi. Erhan K.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, kahvehaneye girerek, rehin alınan eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı.

PSİKOLOJİK TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Ardından Erhan K., psikolojik tedavi görmeyi kabul etti. Olayın ardından B.K., çocuklarını eve götürüp eşi Erhan K.'ya temiz kıyafet getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.