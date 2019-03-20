Son Dakika Haberleri: Psikopat Ruhlu Caniden Deccal Cinayeti

Psikopat Ruhlu Caniden Deccal Cinayeti

24 dakika önce

Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü üç gün önce boğazı kesilmiş ve bir çok yerinden bıçaklanmış 30 yaşındaki Fatih Arınmış'ın cesedine ulaşmıştı.

Psikopat Ruhlu Caniden Deccal Cinayeti, System.String[]
Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü üç gün önce boğazı kesilmiş ve bir çok yerinden bıçaklanmış 30 yaşındaki Fatih Arınmış'ın cesedine ulaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede olayın katil zanlısı yakalandı.

Olay sonrasında çevrede yer alan kameralar incelenmeye alındı. İnceleme kapsamında, şüphelinin Etimesgut'da ikamet eden ve bir çok suç kaydı bulunan Barış K. isimli kişi olduğu saptandı. Polis ekiplerinin araştırmasında Barış K.nın annesine olayı itiraf ettiği öğrenildi. Annesi ile telefonda görüştürülen Barış K. belirtilen noktaya getirilerek göz altına alındı.

Deccal diye öldürmüş

Barış K. verdiği ifadede 2005 yılında trafik kazasında ölen abisinin ruhunu Arınmış'ın rahatsız ettiği ve Arınmış'ın "Deccal" olduğunu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

Vücudunun belli yerlerinde kesik izleri bulunan Barış K. Emniyet işlemleri ardından Adliyeye sevk gönderildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Fatih, Emniyet Müdürlüğü, Sincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi Cani Adam, Tanımadığı Kişiyi "Deccal" Deyip Bıçaklayarak Öldürdü Akhisarspor'un Deneyimli Kalecisi Fatih Öztürk'ün Beşiktaş ile Anlaştığı İddia Edildi Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Psikopat Ruhlu Caniden Deccal Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]