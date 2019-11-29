Son Dakika Haberleri: "Psikososyal Atom' Projesi toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam 'Psikososyal Atom' Projesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Psikososyal Atom' Projesi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kilis'te, 'Psikososyal Atom' isimli Projenin tanıtımı yapıldı.

Kilis'te, 'Psikososyal Atom' isimli Projenin tanıtımı yapıldı.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 'Psikososyal Atom' isimli Projenin tanıtımı Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik öğretmenlerinden Yusuf Yamakoğlu tarafından Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yağcı, RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan ve okullarda görev yapmakta olan rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. - KİLİS

Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği, Erasmus, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Psikososyal Atom' Projesi toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]