"Psikososyal Atom' Projesi toplantısı yapıldı

Kilis'te, 'Psikososyal Atom' isimli Projenin tanıtımı yapıldı.



Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 'Psikososyal Atom' isimli Projenin tanıtımı Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik öğretmenlerinden Yusuf Yamakoğlu tarafından Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yağcı, RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan ve okullarda görev yapmakta olan rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. - KİLİS