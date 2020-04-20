"Psikososyal Destek Hattı"nı çocuğu sıkılan da sohbet etmek isteyen de arıyor

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların kaygı ve streslerinin azaltmasına yardımcı olmak için oluşturulan "Psikososyal Destek Hattı"nı çocuğu sıkılan da sohbet etmek isteyen de arayarak destek talep ediyor.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bir süre önce "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu. Hatta görevlendirilen 22'si uzman, 3'ü de teknik destek görevlisi 25 kişilik ekip, haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hatta gelen çağrılar yanıtlanıp vatandaşlara gerekli destek sunuluyor.

Çağrıların yüzde 80'inde, çocuğu evde sıkılanlar ve buna karşılık ne yapabileceklerini soranlar uzmanlardan yardım isterken, hattı sohbet etmek veya Kovid-19'a ilişkin bilgi almak isteyenler de arıyor.

Uzmanlar, yanıtlanan çağrılarla vatandaşlara Kovid-19 sürecinde psikososyal destekte bulunuyor.

Görevliler, hattı arayan velilere çocuklarıyla eğlenceli oyunlar oynamalarını, kitap okuyup film izlemelerini, eski fotoğraflara bakıp anılarını tazelemelerini öneriyor.

"Sohbete arayanlar bile oluyor"

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Büyüktelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hattın Hatay'da 10 Nisan'da kurulduğunu ve kısa sürede çok aktif bir şekilde çalıştığını söyledi.

Vatandaşların hattı aradığında en çok çocuklarıyla ilgili yönlendirme talep ettiğini ve bu ihtiyaca karşılık verildiğini aktaran Büyüktelli, şöyle devam etti:

"Ailelerimiz daha çok 'Çocuklarla nasıl verimli vakit geçiririz, evde nasıl zamanı değerlendirebiliriz, pandemi ne zaman biter?' şeklinde sorular soruyor ve süreçten kaynaklı psikolojik sıkıntı yaşıyor. Bu konularda kendilerine psikolojik olarak destekte bulunuyoruz. Çağrı geldiğinde personelimiz çok uzun süre konuşabiliyor, yani bazen 40-45 dakikayı bulabiliyor, bazen de 15 dakika olabiliyor. Kişiler evde kapalı kaldığında ne yapacaklarını bazen şaşırabiliyorlar, o yüzden sohbete arayanlar bile oluyor."

Büyüktelli, her gün çalışan ekip içerisinde hem psikolog hem de sosyal çalışmacının yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağrıların yüzde 80'ini çocukları için arayan ebeveynler oluşturuyor. Özellikle çocuklar çok hareketli olduğu için ev içerisinde biraz daha enerjilerini atmak istiyorlar, bu arada tabii biraz yaramazlık yapmış oluyorlar. Anneler de bu yaramazlıklarından dolayı durum dayanılmaz hale geldiğini düşünerek 'çocuklarım için ne yapabilirim, nasıl zaman geçirebilirim?' diye arıyorlar. Arkadaşlarımız da evde hangi çocuk oyunları oynatılabilir, kendileri oyuna nasıl katılabilirler, onlara anlatıp geleneksel oyunlarımızı hatırlatıyorlar. Sadece sosyal medya veya internette eğlenme değil de daha aktif, daha zihinsel faaliyetler nasıl olabilir bunlarla ilgili detaylı bilgiler veriyorlar. Bu anlamda biz memnuniyet duyarak telefonu kapattıklarını düşünüyoruz. Yani bizim telefonlarımız onlar için dışarıya açılan bir kapı olmuş oluyor. Amacımız insanları rahatlatmak, bu dönemi en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor, biz de bu yönde halkımıza hizmet veriyoruz."

Büyüktelli, evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara da günü bölümlere ayırarak kitap okumalarını, hobileriyle uğraşmalarını veya film izlemelerini önerdiklerini anlattı.

Yönlendirmelerinin işe yarayıp yaramadığını takip ediyorlar

Çağrı hattında görev alan sosyal çalışmacı Meyli Çekmen de vatandaşların aramalarına anında karşılık verdiklerini dile getirdi.

Bu aramaların çoğunu anne ve babaların gerçekleştiğini vurgulayan Çekmen, "Bizi arayanların telefon numaralarını alıyoruz ve bir süre sonra onları tekrar arayıp durumun ne olduğunu takip ediyoruz. Bazen de onlar arıyor ve yönlendirmemizin etkili olduğunu söylüyorlar." dedi.

Zaman zaman yaşlıların da aradıklarını ve sıkıldıklarını kendilerine ilettiğini kaydeden Çekmen, "Onlara da aile üyeleriyle telefonda bir araya gelip anılarıyla ilgili konuşabileceklerini, anılarının olduğu eski fotoğraflara bakabileceklerini söylüyoruz ve bu yönlendirmelerimiz de onların daha kaliteli zaman geçirmesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

"Psikososyal Destek Hattı", 444 91 32 numaralı telefon hattından hizmet veriyor.