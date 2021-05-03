Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri - Son Dakika

Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri

03.05.2021 21:23
Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri, System.String[]

Psikoz adlandırılan hastalık birçok kişinin başına gelebilir.

Psikoz adlandırılan hastalık birçok kişinin başına gelebilir. Özellikle beyin yapısını etkilediği için ciddi problemlere yol açabilmektedir. Psikoz hastalığının birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlere bağlı olarak psikoz belirtileri gösteren kişiler dikkatli olmalıdır.

Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Psikoz, kısa anlamıyla bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığı yaşayan kişilerin beyninde bazı hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarlar sonucunda davranış problemleri görülmesi muhtemeldir. Psikoz, kişiyi gerçeklerden uzaklaştırmakta ve davranış problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Kişide idrak sorunu görüldüğü gibi düşünce yapısı da bozulabilmektedir.

Kişi gerçek hayatta yaşasa da düşünceleri farklı yönde ilerlemektedir. Değer yapısı değişmekle birlikte olaylara bakış açısı eskiye göre çok farklı olmaktadır. Yani kişinin kendi dünyasında yarattığı düşünceler ve değerler daha çok ön plana çıkmaktadır.

Psikoz Belirtileri

Düşünce bozuklukları yaşanması,

Halüsinasyon görmek,

Odaklanma problemleri yaşamak,

Kişisel bakımı önemsememek,

Çevresine karşı duyarsız olmak,

Duygularını kaybetmek,

Daha çok yalnız zaman geçirmek,

Farklı düşünceleri benimsemek,

Hayal dünyasına inanmak,

Dikkat eksikliği yaşamak,

Psikoz hastalığının çok sayıda belirtisi vardır. Bu belirtiler başka hastalıklara da işaret edebilir. O yüzden belirtilerin sadece birine göre hareket etmemek gerekmektedir. Çok sayıda belirti gösteren kişilere psikoz teşhisi konuşmaktadır. Tabi bu belirtiler ciddi sonuçlara yol açacak belirtilerdir. Kendinizde veya yakınınızdaki kişilerde bu belirtileri görürseniz eğer ciddiye almanızda fayda vardır.

Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri Nelerdir?

Psikoz belirtileri gösteren kişilerin kısa zamanda yardım almaları gerekmektedir. Bu hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi problemler meydana gelebilir. Bazı kişiler için çok ağır geçen bu süreci en iyi şekilde atlatmak için duyarlı olmakta fayda vardır. Psikoz yaşayan kişiler zamanla toplumdan uzaklaşmakta ve sosyal hayatında çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Tabi daha sonraki süreçte daha büyük sıkıntılar çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Psikoz Çeşitleri

Şizofrenik Bozukluk

Kısa Psikotik Bozukluk

Şizoaffektif Bozukluk

Şizofreniform Bozukluk

İlaca Bağlı Psikotik Bozukluk

Paranoid Bozukluk

Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Psikoz

Madde Kaynaklı Psikoz

Şiddetli Depresyon

Psikoz çeşitlerinden hepsi de sıkıntılı bir sürece neden olan hastalıklardır. Psikoz teşhisi konulan kişiler için tedavi edilme şansı vardır. O yüzden psikoz olduğunu düşünen kişiler bu hastalıktan kurtulmaya gayret etmelidir. Bunun için bu hastalığı neden olan durumları iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenlerden uzak durmak hastalıkla baş etmek için oldukça önemlidir.

Psikoz Nedenleri

Parkinson ve buna benzer özellikte hastalıklar yaşanması,

Beyinde oluşan tümör ve kistler,

Bazı epilepsi çeşitleri,

İnme yaşanması,

Alzheimer gibi hafızayı etkileyen hastalıklar,

Stres ve kaygı,

Uyku eksikliği,

Genetik yatkınlık,

Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanımı,

Beyin yapısında hasar yaşanması,

Dopamin.

Görüldüğü üzere psikoza neden olan çok sayıda neden vardır. Bu nedenlerden dolayı psikoz hastalığı görülebilmektedir. Bazı nedenler doğal olarak oluşan ve kişinin elinde olmayan nedenlerdir. Örneğin, genetik yatkınlık veya tümör oluşumu kişinin elinde olan bir şey değildir. Ancak, stres, kaygı ve uyuşturucu maddeler kullanımı gibi nedenler kişiye bağlıdır.

Psikoz hastalığını yaşamamak için elinizden geleni yapmanız sağlığınız için son derece önemlidir. Tedavisi olan bu hastalığı yenmek için çaba göstermeye çalışmalısınız.

Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri

Uyuşturucu, Psikotik, Genetik, Tümör, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var         
20:58
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı         
20:03
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi         
19:54
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:37
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu         
19:05
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti         
16:59
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement