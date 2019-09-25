Son Dakika Haberleri: "Pss Pss", İKSV'ye konuk olacak
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"Pss Pss", İKSV'ye konuk olacak

1 saat önce

22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne alan Compagnia Baccala'nın ödüllü gösterisi "Pss Pss", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne alan Compagnia Baccala'nın ödüllü gösterisi "Pss Pss", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

"Cirque du Soleil Ödülü" gibi prestijli çok sayıda ödülün sahibi olan topluluk, 50'den fazla ülkede çok sayıda performans gerçekleştirdi.

Camilla Pessi ve Simone Fassari'nin kurduğu Compagnia Baccala'nın gösterisi, her yaştan seyirciyi sessizce anlaşmanın verdiği güven duygusuyla selamlıyor.

Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızlarından ilham alan topluluk, 28-29 Eylül'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 30 Eylül-1 Ekim'de ise Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları'nın iş birliğiyle seyirciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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