PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak PSV Eindhoven, son antrenmanını İstanbul'da yaptı.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Hollanda ekibi, teknik direktör Roger Schmidt yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
PSV Eindhoven, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
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