PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı

PSV Eindhoven maçı Galatasaray için hiç iyi başlamadı. Mücadelenin daha ilk dakikasında Muslera'nın kaptırdığı top, filelere gol olarak döndü. Topu kaptıran isim Muslera olsa da taraftarlar faturayı ona kesmedi.

PSV OYUNCULARI HER YERDE

PSV Eindhoven'ın futbolcuları adeta ayak basmadık yer bırakmadı. Daha ilk saniyeden başlayan ölümcül pres, sonucunu hemen verdi. Ceza sahası içinde baskı yiyen Marcao, topu Muslera'ya aktarmak zorunda kaldı ama faturası da ağır oldu. Muslera, Zahavi ve kalabalık PSV baskısı sonucu topu kaptırınca tabela erken değişti. İlk yarım saatlik bölümde Hollanda ekibinin baskısı Galatasaraylı futbolcuları çaresiz bıraktı.