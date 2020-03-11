PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet - Son Dakika
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PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet

14 dakika önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

PSV gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet, System.String[]

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de gelecek sezon için teknik direktörlüğe Roger Schmidt getirildi.

PSV Kulübü, gelecek sezondan itibaren başlamak üzere Alman çalıştırıcı Schmidt ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Aralık 2019'da teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayıran PSV, takımın başına geçici olarak Ernest Faber'i getirmişti.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.

Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.

Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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