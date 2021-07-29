Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi defterini kapattı. Sarı-kırmızılı takımın iki maç sonunda Hollanda ekibinden toplam 7 gol yemesi taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada, "Fatih Terim istifa" etiketiyle paylaşım yapan taraftarlar tepkilerini dile getirdi. Kısa süre içinde birçok taraftardan etkileşim alan etiket Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Öte yandan "Fatih Terim istifa" etiketiyle birçok Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının da paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu - Son Dakika Spor