PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu

Hakan'dan rüya gibi performans! 90 dakikaya sığdırdığı gol ve asist sayısı hayrete düşürdü

Afgan ve Pakistanlı sığınmacılarla ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan anlamlı yanıt

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi defterini kapattı. Sarı-kırmızılı takımın iki maç sonunda Hollanda ekibinden toplam 7 gol yemesi taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Sosyal medyada, "Fatih Terim istifa" etiketiyle paylaşım yapan taraftarlar tepkilerini dile getirdi. Kısa süre içinde birçok taraftardan etkileşim alan etiket Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Öte yandan "Fatih Terim istifa" etiketiyle birçok Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının da paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.