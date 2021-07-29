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PSV maçı sonrası büyük tepki! "Fatih Terim istifa" etiketi zirveye oturdu - Son Dakika

PSV maçı sonrası büyük tepki! "Fatih Terim istifa" etiketi zirveye oturdu

29.07.2021 00:33

Galatasaray'ın PSV'ye kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim'e tepki gösterdi. "Fatih Terim istifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede Twitter'da binlerce etkileşim alarak çok konuşulanlar arasına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının da aynı etiket adını kullanarak paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında PSV'ye 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi defterini kapattı. Sarı-kırmızılı takımın iki maç sonunda Hollanda ekibinden toplam 7 gol yemesi taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARLAR KAZAN KALDIRDI

Sosyal medyada, "Fatih Terim istifa" etiketiyle paylaşım yapan taraftarlar tepkilerini dile getirdi. Kısa süre içinde birçok taraftardan etkileşim alan etiket Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Öte yandan "Fatih Terim istifa" etiketiyle birçok Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının da paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.

PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu
PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu
PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu
PSV maçı sonrası büyük tepki! Fatih Terim istifa etiketi zirveye oturdu

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSV maçı sonrası büyük tepki! 'Fatih Terim istifa' etiketi zirveye oturdu - Son Dakika Spor


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