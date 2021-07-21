PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!

Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi. Bu akşam Hollanda ekibi PSV ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Sarı-Kırmızılılar'da rövanş öncesi avantajlı skor hedefleniyor. Aslan'ın resmi hesabından da Galatasaraylıları coşturacak bir video geldi.

"ASLAN GİBİ SAVAŞ"

Sarı-Kırmızılı hesaptan yapılan paylaşımda, "Aslan gibi savaş Galatasaray!" notu düşüldü. Bu video adeta etkileşim yağmuruna tutuldu.

MAZİDEN GÜZEL GÜNLER

Avrupa'da elde edilen ihtişamlı zaferlerin yer aldığı videodaki görüntüler coşkuyu arttırdı. Bu video kısa süre içinde 40 binden fazla beğeni yakaladı.