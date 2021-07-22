İlk resmi maçına çıkan Galatasaray, 5-1'lik PSV mağlubiyetiyle sezona çok kötü başladı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ise maça yaptığı hatalarla damga vurdu.
Mücadelenin daha ilk dakikasında Muslera'nın kaptırdığı top, filelere gol olarak döndü. Topu kaptıran isim Muslera olsa da taraftarlar faturayı ona kesmedi.
Maçta kötü bir performans sergileyen 35 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 88. dakikasında Mario Götze'nin attığı golde yine büyük bir hataya imza attı. Bu golün ardından Muslera gözyaşlarına hakim olamadı.PSV futbolcularının baskısı, yılların tecrübesi Muslera'yı çaresiz bıraktı
Son Dakika › Spor › PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Spor