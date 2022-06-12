Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı

12.06.2022 19:19
Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı.

Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan ve 'Kerkenes Harabeleri' olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde 1993 yılından itibaren yapılan yüzey araştırmaları sonucunda, 7 kilometrelik sur duvarları kalıntıları içinde yaklaşık 4 bin 500 bina yeri tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre Milattan Önce 600'lerde kurulan antik kentte 50 bin kişinin aynı anda yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Amerikalılar tarafından yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den bilgi aldı. Vali Polat, Yozgat'ın tarihi merkezlerinden biri olan Kerkenes Harabeleri'nde uzun yıllar devam eden kazının daha da devam edeceğini belirterek, "Toprağın altındakini çıkarmak için biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Burası Frig medeniyetinin önemli yerleşim yerlerinden birisi. Döneminin en büyük yerleşim yeri. Onun için bizim burasını turizme kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Yozgat'ın sadece doğa güzelliğiyle değil, tarihi güzellikleriyle de ön planda olduğunu kaydeden Polat, "Önümüzdeki günlerde başka bir bölgemizde bulunan Tavium Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarına başlayacağız. Oradan da beklentimiz var. Biz yer altındakilerini yer üstüne çıkarıp insanımıza ve insanlığa göstermek için elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah ilerleyen yıllarda buralarda turistleri ağırladığımız, onların ekonomik girdi sağladığı, vatandaşlarımızın turizmle birleştiği dönemi hep beraber görürüz" diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting de kazı çalışmalarının 5 Mayıs'ta başladığını 18 Temmuz'da sona ereceğini belirtti. Branting, bölgede kazı çalışmaların 30 yıldır sürdüğünü ifade ederek, "Yapılan jeofizik araştırmalarda antik şehirde 4 bin 500 bina belirlendi. 50 kişilik bir ekip ile çalışıyoruz. Birçok ülkeden de kazı çalışmalarına ekipler katılmaktadır" ifadelerini kullandı.


Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı
Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı
Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı
Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı
Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı
YORUMLAR
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2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı 2 bin 600 yıllık Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten ülkücülere 'Erdoğan' çağrısı MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten ülkücülere 'Erdoğan' çağrısı
Kaynak: DHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pteria Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

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