Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı

21.04.2022 14:22
Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı

Araştırmacılar, Dinozorlar Çağı'nın en dikkati çekici canlılarından pterozorların (uçan sürüngenler), melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğini saptadı.

Araştırmacılar, Dinozorlar Çağı'nın en dikkati çekici canlılarından pterozorların (uçan sürüngenler), melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğini saptadı.

Science Daily'deki habere göre, Cork College Üniversitesinden Dr. Aude Cincotta ve Profesör Maria McNamara ile Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Pascal Godefroit, Brezilya'da bulunan pterozor Tupandactylus Imperator'un 115 milyon yıllık baş ibiği fosilini inceledi.

İbikteki tüyleri yüksek güçlü elektron mikroskoplarıyla inceleyen araştırma ekibi, numunelerde muhafaza olmuş melanozomlar (melanin pigmenti granülleri) buldu. Ekip ayrıca melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu keşfetti.

McNamara, bugün kuşların da tüy renginin melanozom şekliyle bağlantılı olduğunu ifade ederek "Bu pterozorun farklı tüy tiplerinde farklı melanozom şekilleri bulunduğundan, bu hayvanlarda tüylerinin renklerini kontrol etmelerini sağlayan genetik bir mekanizma mevcut olmalıydı. Renk desenlemesi bakımından gerekli olan bu özellik, renklenmenin en eski tüylerde bile önemli bir nitelik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğine işaret eden bilim insanları, bu canlıların, eş çekmek veya serin kalmak için renklerini kontrol edebildiğini düşündüklerini aktardı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

YORUMLAR
500
Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek Rusya Savunma Bakanlığı'na ait araştırma enstitüsünde yangın: 2 ölü, 30 yaralı Rusya Savunma Bakanlığı'na ait araştırma enstitüsünde yangın: 2 ölü, 30 yaralı

Araştırma, Brezilya, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement